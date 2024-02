Moskau – Russland hat nach eigenen Angaben in der Nacht auf Freitag 19 ukrainische Drohnen in vier russischen Regionen und über dem Schwarzen Meer abgewehrt. Ein Versuch Kiews, einen Angriff mit "19 Flugdrohnen auf Standorte auf russischem Territorium" auszuführen, sei verhindert worden, erklärte das russische Verteidigungsministerium.

Russland meldete 19 ukrainische Drohnen (Symbolbild). REUTERS/DYLAN MARTINEZ

"Die Luftabwehrsysteme haben Drohnen in den Regionen Kursk (2), Brjansk (5), Orjol (4), Krasnodar (2) und über dem Schwarzen Meer (6) abgefangen und zerstört", hieß es. Die Drohnen in der etwa 300 Kilometer südwestlich von Moskau gelegenen Region Orjol hätten auf Energieinfrastruktur gezielt, erklärte Regionalgouverneur Andrej Klitschkow beim Onlinedienst Telegram. In Krasnodar meldeten die Rettungsdienste ein Feuer, das in der Nacht an einer Ölraffinerie in Ilski ausgebrochen sei – sie gaben jedoch nicht an, ob der Drohnenangriff den Brand verursacht hatte. Die Raffinerie war bereits im vergangenen Jahr das Ziel einer Drohnenattacke.

In den vergangenen Monaten hat die Ukraine ihre Drohnenangriffe auf russisches Staatsgebiet verstärkt. Dabei zielte sie meist auf Grenzregionen, aber auch auf die Hauptstadt Moskau und das in Nordrussland gelegene St. Petersburg. Der Angriff mit den meisten Toten ereignete sich am 30. Dezember in der Stadt Belgorod, als 25 Menschen getötet und zahlreiche Menschen verletzt wurden.

Die Ukraine steht indes seit fast zwei Jahren unter anhaltender Bombardierung durch die russischen Streitkräfte. Nach Schätzungen sind dabei tausende Menschen getötet worden. (APA, 9.2.2023)