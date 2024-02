Jetzt anhören: Mitten in der Wüste entsteht eine geplante Stadt, die Utopie und Überwachungsmetropole zugleich werden könnte

Thema des Tages Ist "The Line" die Stadt der Zukunft?

In Saudi-Arabien soll die Stadt der Zukunft entstehen: "The Line", soll sie heißen. 170 Kilometer lang, nur 200 Meter breit, mitten durch die Wüste. Komfortabel, KI-gesteuert und klimaneutral, so das Versprechen.

Doch dieses Utopia wird mit Blut bezahlt. Von jenen Menschen, die sich diesen Luxus nicht leisten können. Und von ihren Kritikern.

Wer in dieser Smart City dann lebt, kann von den autoritären Machthabern in Riad fortan auf Schritt und Tritt überwacht werden. Wir sprechen heute mit STANDARD-Web-Redakteur Peter Zellinger über ein Bauprojekt, so futuristisch und umstritten wie nur wenige zuvor. (red, 9.2.2024)

Dieser Podcast wird unterstützt von Keusch, das Autohaus, Ihr Toyota-Partner in Wien und Tulln. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD. Keusch Das Autohaus