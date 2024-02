Es bleibt dabei: Vasiliki Alexandri muss sich mit WM-Rang sechs begnügen. AFP/SEBASTIEN BOZON

Doha - Nach der Enttäuschung bei der Schwimm-WM in Katar ist der Protest von Synchronschwimmerin Vasiliki Alexandri gegen das Ergebnis abgelehnt worden. Das teilte der Österreichische Schwimmverband (OSV) am Freitag mit. Drei Tage zuvor hatte die zweifache Vizeweltmeisterin von Fukuoka 2023 in der Freien Kür des Solo-Bewerbs den sechsten Platz belegt, nachdem sie im Vorkampf noch Erste gewesen war. Im Finale hatte die 26-Jährige von den Wertungsrichtern zwei Basemarks (Penalty) erhalten.

"Der Weltverband World Aquatics hat den Protest in einer schriftlichen Stellungnahme abgelehnt und damit das ursprüngliche Ergebnis offiziell bestätigt", hieß es in einer Mitteilung. Der Fall wurde von einem Schiedsgericht nach der Anhörung aller Parteien nochmals behandelt und beurteilt. (APA, 9.2.2024)