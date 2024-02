Obwohl manche Taschen aus dem französischen Traditionshaus zum Teil zehntausende Euro kosten, will man die Preise noch mehr in die Höhe treiben.

Taschen wie diese spezielle Kelly Bag von Hermès erzielen horrende Preise. REUTERS/ROSELLE CHEN

Der französische Luxustaschen-Hersteller Hermes will nach einem Umsatzsprung die Preise weiter erhöhen. Der Umsatz stieg im vierten Quartal 2023 bei konstanten Wechselkursen um 17,5 Prozent auf 3,36 Mrd. Euro. Analysten hatten mit einem Plus von 14 Prozent gerechnet. Heuer wolle man die Preise um 8 bis 9 Prozent anheben, kündigte Hermes-Chef Axel Dumas am Freitag an.

Im vergangenen Jahr hatte die Firma, die für ihre heiß begehrten und sehr teuren Birkin-Bags bekannt ist, die Preise weltweit um sieben Prozent angehoben, um höhere Produktionskosten auszugleichen. Das französische Traditionsunternehmen wuchs in allen Regionen stark, auch in China, das vielen Firmen wegen der schleppenden Konjunkturerholung zu schaffen macht. Hermes will zudem allen 22.000 Mitarbeitern einen Bonus von 4.000 Euro zahlen. Hermes-Taschen kosten teilweise zehntausende Euro und ziehen daher wohlhabende Kunden an, die in wirtschaftlichen Krisen oft besser gewappnet sind. (APA, 9. 2. 2024)