Jetzt anhören: Wie Marlene Engelhorn eine Debatte über Erbschafts- und Vermögenssteuern entfacht hat. Und was an ihrer Kritik am Steuersystem dran ist

Marlene Engelhorn will 25 Millionen Euro ihrer Erbschaft "rückverteilen". Allerdings nicht selbst, sondern über einen Bürgerrat, den "guten Rat für Rückverteilung". Und zwar, weil Engelhorn so große Erbschaften wie ihre als undemokratisch kritisiert und hohe Vermögens- und Erbschaftssteuern fordert.

Doch wer ist die junge Österreicherin, die ihr Erbe nicht will? Was ist dran an ihrer Kritik am Steuersystem in Österreich? Darum, und warum auch die deutsche Erbschaftssteuer eher nicht als Vorbild taugt, geht es in dieser Folge von Inside Austria. (red, 10.2.2024)

In dieser Folge zu hören: Marlene Engelhorn (Autorin, Aktivistin "TaxMeNow"), Gerald John (Redakteur Innenpolitik beim STANDARD), András Szigetvari (Redakteur Wirtschaft beim STANDARD), Julia Jirmann (Netzwerk Steuergerechtigkeit); Moderation: Antonia Rauth und Sandra Sperber, Skript: Antonia Rauth und Sandra Sperber; Redigat: Zsolt Wilhelm und Yasemin Yüksel; Gestaltung und Produktion: Christoph Neuwirth