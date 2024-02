Der in Russland geborene bisherige Chef der Bodentruppen gilt als Befehlsempfänger, der ausführt, was ihm die Politik aufträgt

Einen Vertrauensvorschuss hat der neue ukrainische Generalstabschef nicht. Geboren wurde Oleksandr Syrskyj 1965 in Russland, seine Militärausbildung schloss er ebendort ab. Als reichte das nicht, machten nach seiner Ernennung Videos seiner Eltern und seines Bruders die Runde: alle in Russland ansässig, alle stolz das Georgs-Band tragend, die orange-schwarz-gestreifte Schleife als Bekenntnis zu Großrussland. In einem Krieg, in dem sich die Ukraine gegen großrussische Motive stemmt, wirft das Fragen auf.

Oleksandr Syrskyj ist nach einem Verwirrspiel der neue Generalstabschef der Ukraine. EPA/VITALII NOSACH

Dabei war Syrskyj bisher kein Unbekannter – immerhin hat er die Landstreitkräfte befehligt, das Rückgrat der ukrainischen Armee. Aber bei Auftritten oder Frontbesuchen machte der 58-Jährige eher den Eindruck eines Ausführenden und weniger den eines Entscheidungsträgers. Mehr ein Rädchen als ein Motor.

Und nicht zuletzt ist da seine gemischte berufliche Bilanz. Syrskyj hat Erfahrung. Auf der Haben-Seite steht da für ihn: Er hat die Verteidigung von Kiew im Frühjahr 2022 maßgeblich geleitet, und auch die Offensive in der Oblast Charkiw im Herbst 2022 klappte unter seinem Kommando. Zugleich aber hat er auch die schweren Niederlagen bei Debalzewe und Lohwynowe zu verantworten. Und: Auch er war in die Planung der Sommeroffensive 2023 eingebunden, wegen deren magerer sichtbarer Ergebnisse der bisherige Generalstabschef Walerij Saluschnyj hatte gehen müssen.

Video: Selenskyj ersetzt Armeechef Saluschnyj. AFP

Große Erwartungen

Erschwerend kommen die Umstände seiner Ernennung hinzu. Sein Vorgänger Saluschnyj hatte das volle Vertrauen seiner Soldaten sowie der Bevölkerung. Er ist es, der die Armee mit wenig öffent­lichem Trara zu einer Volksarmee gemacht hat – in einem Staat, in dem Institutionen grundsätzlich mit Skepsis beäugt werden. Saluschnyj aber agierte als Beamter im besten Sinne des Wortes. Sein Handeln orientierte er an fachlichen Parametern und nicht an politischen Wünschen. Das ist es, was die Ukrainer ihm allerhöchst anrechnen.

Dass die Sommeroffensive 2023 nicht das von der Politik gewünschte Ergebnis brachte, dürfte der Grund für die Absetzung gewesen sein. Diese politischen Wunschvorstellungen lasten jetzt aber auf Syrskyj. Klar scheint auch, dass sich Präsident Selenskyj von Syrskyj mehr Orientierung an seinen politischen Zielvorstellungen erwartet. Es ist nicht zuletzt also auch Selenskyjs Vertrauen in Syrskyj, das dem neuen Generalstabschef anlastet. (Stefan Schocher, 9.2.2024)