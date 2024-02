Veilchen brauchen im Kampf um Top sechs dringend Punktezuwachs. Für Hartberg ist die Meistergruppe in Griffweite - Duell zwischen Altach und BW Linz um Platz neun

Und wieder heißt es Austria vs. Hartberg. APA/EXPA/MAX SLOVENCIK

Wien/Altach – Der Wiener Austria steht am Samstag (17.00 Uhr/live Sky) zum Frühjahrsauftakt in der Fußball-Bundesliga ein richtungsweisendes Spiel bevor. Im Heimduell mit den viertplatzierten Hartbergern peilen die Veilchen bitter nötige drei Punkte an, um den Anschluss im Kampf um die Top sechs nicht zu verlieren. "Wir werden alles raushauen und mit den Fans im Rücken hoffentlich erfolgreich ins Frühjahr starten", sagte Trainer Michael Wimmer.

Bei einer Niederlage dürfte die Meistergruppe für die achtplatzierte Austria (21 Punkte) in weite Ferne rücken. Zusätzliche Brisanz bringt die Tatsache, dass zwei der größten Konkurrenten um einen Platz in den Top sechs, der WAC (23) und Rapid (24) am Sonntag direkt aufeinandertreffen. "Ich habe mich im Trainingslager selbst beim Rechnen erwischt. Wir werden schon noch zwölf Punkte brauchen", prophezeite Wimmer.

Das Prädikat Endspielcharakter wollte der Deutsche dem Duell mit Hartberg aber nicht verleihen: "Morgen ist mein 44. Spiel als Austria-Trainer und bei 40 habe ich davor eine Frage mit Endspiel und maximaler Druck bekommen." Das Erreichen der Meistergruppe sei für Wimmer kein Selbstverständnis und auch kein Muss. "Wir wollen es schaffen. Jeder im Team will es schaffen. Wir wissen aber auch, dass es punktemäßig eine Herausforderung wird."

Im Gegensatz zu Kontrahent Hartberg hat die Austria bereits ein Pflichtspiel in den Beinen. Das Cup-Viertelfinale bei Titelverteidiger Sturm verloren harmlose "Veilchen" vergangene Woche verdient mit 0:2. Vor allem im Angriff offenbarte das Wimmer-Team wie so oft in der Saison altbekannte Schwächen.

Verlass war im Herbst immer wieder auf die Defensive. Erstmals seit 2009 blieb die Austria fünf Liga-Heimspiele in Folge ohne Gegentor. Diese Serie will Mirko Kos, der bis auf weiteres das Tor der Wiener hüten wird, prolongieren. Einsergoalie Christian Früchtl fällt aufgrund einer im Training erlittenen Knieverletzung noch bis zu fünf Wochen aus.

Braunöder, Jukic und Baltaxa weg

Mit Matthias Braunöder, Aleksandar Jukic und Matan Baltaxa verließen drei Akteure den Verein. Verstärkt haben sich die finanziell angeschlagenen Veilchen einzig mit Bayern-Leihgabe Frans Krätzig. "Fußballerisch hat er eine Riesenqualität. Ich bin überzeugt davon, dass er uns sofort verstärken wird", sagte Wimmer über den flexibel einsetzbaren Linksfuß. "Er kann sowohl auf der linken Spur als auch auf der linken Sechs oder Acht spielen. Er macht uns variabler." Wie Wimmer verriet, wird Krätzig am Samstag in der Startelf stehen.

Für Hartberg ist die Meistergruppe indes zum Greifen nahe. "Ich will aus den letzten fünf Spielen so viele Punkte wie möglich machen, und dann gibt es den Moment der Teilung, wo wir schauen werden, was Sache ist", sagte Trainer Markus Schopp und fügte hinzu: "Wenn wir uns aber weiter so entwickeln, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir noch sehr viele Punkte machen werden."

Satte 29 Zähler heimsten die Steirer bisher ein, diese sehr gute Herbstbilanz gelte es laut Schopp nun zu bestätigen. Das Hinspiel konnte Hartberg mit 2:1 für sich entscheiden, davor unterlagen die Steirer den Wienern allerdings sechs Mal in Folge.

Mit von der Partie zum Frühjahrsauftakt ist auch Toptorjäger Maximilian Entrup. Lange Zeit mussten die Hartberger um den Verbleib des Neo-Teamspielers zittern, letztlich kam es mit dem deutschen Zweitligisten Kiel aber zu keiner Einigung. Abhanden kam den Steirern Offensivkraft Christoph Lang (zu Rapid), verpflichtet wurde der Ex-Admiraner Onurhan Babuscu. Für das Duell in Wien sind nach einer fünfwöchigen Vorbereitungsphase alle Mann an Bord.

"Harte Partie" in Altach

In Altach kommt es zum direkten Duell um Platz neun. Aufsteiger Blau-Weiß Linz liegt vor dem Samstagsmatch (17.00 Uhr) einen Punkt vor den Vorarlbergern. "Blau-Weiß ist eine ähnliche Mannschaft wie wir, es wird eine harte Partie. Aber wir spielen daheim und wollen an Blau-Weiß vorbeiziehen", sagte Altach-Trainer Joachim Standfest.

Eine Angelegenheit auf Augenhöhe erwartete auch der Linzer Coach Gerald Scheiblehner. "Es wird wieder ein sehr enges Spiel, welches durch Kleinigkeiten entschieden wird. Ein Sieg würde beiden Mannschaften Luft nach unten verschaffen." Der Elfte WSG Tirol (empfängt Schlusslicht Lustenau) liegt sechs Punkte hinter den Linzern.

Man kennt sich inzwischen, nicht nur aus den zwei Herbst-Duellen (1:1/Liga, 2:0 Altach im Cup). In der Vorbereitung nächtigten beide Teams in der Türkei im selben Hotel.

Umtriebiger am Transfermarkt war Altach. Vier Spieler gingen, vier Spieler kamen. Kreativspieler Sofian Bahloul, in den die Vorarlberger großes Vertrauen setzen, könnte erstmals auflaufen. Der angeschlagene Stürmer Gustavo Santos wird wohl zuerst auf der Bank Platz nehmen.

Die Linzer reisten mit Vorfreude auf den Start ins Ländle. Beim zuletzt am Knöchel verletzten und bald eingebürgerten Torjäger Ronivaldo wurde selbst ein Startelfeinsatz nicht ausgeschlossen. Stefan Haudum muss hingegen drei Wochen Schiene tragen. Der Ex-Altacher hat sich im letzten Test gegen die Vienna im Knöchelbereich verletzt.

Altach musste unter der Woche das schmerzhafte Cup-Aus gegen Zweitligist Leoben aufarbeiten. "Es hat extrem wehgetan, angefangen vom Zeugwart, den Fans, den Spielern bis zu den Vereinsverantwortlichen waren alle brutal enttäuscht. Wir haben alle eine Riesenchance gesehen", erklärte Standfest. Die Vorbereitung auf den Ligastart sei ungetrübt von all dem verlaufen. "Von einem Knacks hätte ich nichts gemerkt." (APA, red, 10.2.2024)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen zu den Samstagspielen der 18. Bundesligarunde (live auf Sky Sport Austria):

FK Austria Wien - TSV Hartberg (Wien, Generali-Arena, 17.00 Uhr, SR Kijas). Bisheriges Saisonergebnis: 1:2 (a)

Austria: Kos - Handl, Martins, Galvao - Ranftl, Potzmann, Fischer, Krätzig - Fitz, Huskovic, Polster

Es fehlen: Früchtl (Knie), Asllani (Sehneneinriss), Raguz, El Sheiwi, Wustinger (alle rekonvaleszent)

Hartberg: Sallinger - Heil, Komposch, Bowat, Pfeifer - Sangare, Diakite, Prokop - Providence, Entrup, Avdijaj

Es fehlt: keiner

* * *

SCR Altach - Blau-Weiß Linz (Altach, Cashpoint Arena, 17.00, SR Semler). Bisheriges Saisonergebnis: 1:1 (a)

Altach: Stojanovic - Reiner, Strauss, Koller - Ingolitsch, Jäger, Demaku, Ouedraogo - Jurcec, Nuhiu, Bähre

Es fehlen: Fadinger (gesperrt), Prietl (Kreuzbandriss)

Blau-Weiß: N. Schmid -Mitrovic, Maranda, Fa. Strauss - Gölles, Krainz, Koch, Pirkl - Mensah, Ronivaldo, S. Seidl

Es fehlt: Haudum (Haarriss im Knöchelbereich)