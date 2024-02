Nahost Sorge um Ausweitung des Gazakrieges auf Rafah: "Wohin sollen wir gehen?"

Israel hat seine Angriffe auf die Stadt im Süden des Gazastreifens in den letzten Tagen intensiviert, nachdem Regierungschef Benjamin Netanjahu am Mittwoch eine Ausweitung des Militäreinsatzes im Süden des Palästinensergebiets anordnete. Die USA und Frankreich äußern sich besorgt und warnen vor einer "Katastrophe". Neben der eigentlichen Bevölkerung der Stadt halten sich auch hunderttausende palästinensische Binnenflüchtlinge in Rafah auf