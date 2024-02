In Las Vegas wird in der Nacht auf Montag der Super Bowl zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers ausgespielt. It’s showtime!

Es ist angerichtet für die große Party.

Show-Act: Keine Asche für Popstar Usher

Was heute als größte Show der Welt gilt, war ursprünglich ein unspektakuläres Stelldichein für Marching Bands. Also Blasorchester, die beim Marschieren musizieren. In den 1980ern wurde das Showprogramm erweitert, bis schließlich Michael Jackson, der King of Pop, 1993 die erste, große Show abzog. Typischerweise dauert eine Performance zwischen zwölf und 14 Minuten. Am Sonntag ist es R-’n’-B-Grande Usher (My Boo), der musikalisch durch die Pause führt. Gage bekommt der 45-Jährige keine. Durch den Winter wird er mit Sicherheit trotzdem kommen.

Usher. IMAGO/Kyle Terada

Bling-Bling: Die Trophäe und Ringe der Macht

Wie im Sport so üblich, geht es um einen Pokal. Die Vince-Lombardi-Trophy wird vom New Yorker Juwelierunternehmen Tiffany jedes Jahr neu angefertigt. Benannt ist sie nach dem legendären Green-Pay-Packers-Coach und Denker ("Gewinnen ist nicht alles, sondern das Einzige") Vince Lombardi. Ursprünglich wurde der Pokal, dessen Herstellung rund vier Monate dauert, in der Umkleidekabine zwischen dreckigen Shirts und stinkenden Hosen übergeben. Neben der Trophäe gibt es für die 53 siegreichen Spieler plus Trainer, Verantwortliche und andere Teammitglieder einen Super-Bowl-Ring, der jeweils rund 5000 Dollar wert ist. Bling-Bling für die Champions.

Fressorgie Bier wird geliefert, Hühner sind geliefert

Hühner fürchten den Super Bowl wie Truthähne Thanksgiving. 1,2 Milliarden Chickenwings stehen am Spieltag in den USA auf dem Speiseplan. Zu einer ausgewogenen Ernährung tragen 14.000 Tonnen Chips und 125 Millionen Pizzen bei. Damit die Kohlenhydrate nicht im Hals stecken bleiben, werden über das Wochenende 1,2 Milliarden Liter Bier nachgespült. Krankenstand vorprogrammiert – den Zustand nennt man Superbowlitis.

Eine Bar in Kansas City. AP

Stopover: Popgöttin Swift auf Parkplatzsuche

Es sind die Fragen, die die Welt beschäftigen. Chiefs oder 49ers? Ist Mahomes oder Purdy der bessere Quarterback? Und wo zum Teufel soll Taylor Swift ihren Privatjet parken? Sie fliegt aus Japan ein – doch alle 475 Parkplätze rund um Las Vegas sind reserviert. Die bange Frage: Kann Swift ihren Boyfriend Travis Kelce wegen schnöder Parkprobleme nicht vor Ort anfeuern? Für das laut CBS"größte Erste-Welt-Problem aller Zeiten" wird sich wohl eine Lösung finden. Dazu hat die japanische Botschaft versichert, dass Swift rechtzeitig eintreffen wird. Aufatmen!

Taylor Swift wird (hoffentlich rechtzeitig) aus Japan eingeflogen. USA TODAY Sports via Reuters Con

Rushhour: Reges Treiben im Ameisenhügel

"Blanker Terror" – so beschrieb ein ehemaliger Verantwortlicher der NFL die Umbauarbeiten vor und nach der Halftimeshow. Sechs Minuten für den Aufbau, sechs Minuten für den Abbau. Sobald die Spieluhr auf null schaltet, verwandelt sich das Allegiant Stadium in Las Vegas in einen Ameisenhügel. Hunderte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben nur wenige Momente Zeit, wofür andere Tage brauchen. Die Wüstenschüssel ist eigentlich Heimstätte der Las Vegas Raiders, mit rund 1,8 Milliarden Dollar Baukosten gilt es als zweitteuerste Stadion der Welt.

Das Allegiant Stadium in Las Vegas. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/CANDI

Millionenregen Football oder Fußball, Hauptsache Messi

Lionel wer? Diese Frage hätte man sich vor 2023 in den USA gestellt. Mittlerweile ist Lionel Andrés Messi Cuccittini, wie der argentinische Fußball-Weltmeister mit vollem Namen heißt, voll in den Vereinigten Staaten angekommen. Wenn er seine Gegenspieler in der Major League Soccer wie Slalomstangen stehen lässt, geht nicht nur Fans seines Vereins Inter Miami das Herz auf. Sie wollten die Show – der Floh liefert sie.

Damit hat sich Messi für den Super Bowl qualifiziert. Kolportierte 14 Millionen Dollar kassiert der achtfache Weltfußballer für seinen Auftritt in einem 90-sekündigen Werbespot der Biermarke Michelob Ultra. Ehe der 36-Jährige das Leichtbier runterkippt, tänzelt er leichtfüßig mit dem Ball über den Strand. Ebenfalls mit von der Partie: US-Schauspieler Jason Sudeikis und NFL-Legende Dan Marino. Dan wer? (Philip Bauer, Andreas Hagenauer, 11.2.2024)

