Will wieder ins Weiße Haus: Donald Trump. REUTERS/Mike Segar

US-Präsident Joe Biden muss sich gegen Zweifel an seiner geistigen Fitness wehren. Okay, er ist 81 und macht manchmal einen abwesenden Eindruck. Allerdings ist er, an seinen Entscheidungen gemessen – einem Mega-Investitionsprogramm, der Hilfe für die Ukraine und dem Einwirken auf Israel – einer der besseren US-Präsidenten. Sein wahrscheinlicher Gegenkandidat, der etwas jüngere Donald Trump, zeigt hingegen klare geistige Absenzen und lebt als Ganzes in einer brandgefährlichen Wahnwelt.

Der wichtigste Wahltermin seit Jahrzehnten ist der 5. November dieses Jahres in den USA. Hier entscheidet sich auch das Schicksal Europas mit. Wenn Trump gewinnt – was etwa eine 50-prozentige Chance hat –, sind wir in Europa nicht mehr sicher.

Dann werden die USA zu einer autoritären Pseudodemokratie umgebaut, und die darauffolgende interne Auseinandersetzung lähmt die Weltmacht. Ein Sieger Trump wird die Nato herunterstufen und ganz sicher nicht einem russischen Griff nach den Baltenstaaten oder Georgien oder auch Mitteleuropa mit der ganzen Macht der USA beantworten.

Dieses Bewusstsein sickert langsam auch in die informierteren und interessierteren Kreise Österreichs ein. Wir haben lange geglaubt, dass man mit Wladimir Putin schon auskommen kann. Aber der ist (und war immer) ein russischer Imperialist, der die russische Machtprojektion zwanghaft ausdehnen muss. Putin sieht auch die Chance, die herrschende Weltordnung zu kippen: An die Stelle des Westens soll der Osten (Russland, China) treten, unterstützt von den Diktaturen des Globalen Südens wie dem Iran.

"Antiwestlichen Koalition"

Das wird so nicht geschehen, vor allem weil die Interessen der "antiwestlichen Koalition" zu unterschiedlich sind. Aber umso eher wird Putin versuchen, das alte sowjetische Imperium in Osteuropa und darüber hinaus wiederzubeleben. Soeben haben der polnische und der schwedische Verteidigungsminister glasklar gesagt, dass sie mittelfristig mit einer Bedrohung durch Russland rechnen. Identisch dazu die finnische Außenministerin jetzt in Österreich. Nicht umsonst sind die bündnisfreien Schweden und Finnen nach Putins Einmarsch in der Ukraine blitzartig der Nato beigetreten.

Hohe österreichische Militärs mit Zugang zu nachrichtendienstlichen Erkenntnissen halten folgendes Szenario nicht für ausgeschlossen: Putin ringt die Ukraine nieder, die von den USA keine Unterstützung mehr bekommt, steht damit an der ungarischen Grenze, und sein Vasall Viktor Orbán lässt russische Truppen herein. Das wird von den Schweizern so ernst genommen, dass sie sich laut einem Bericht der NZZ ernsthaft Sorgen um das verteidigungspolitische Vakuum an ihrer Ostgrenze machen. Ein anderes Szenario, das kürzlich von einem Sicherheitsexperten entwickelt wurde: Man erinnere sich an die russische Söldnerarmee. Die russischen Söldner hätten Frankreich aus Zentralafrika vertrieben. Eine Spezialtruppe genüge heute, um in einem Staat wie Österreich einen Machtwechsel in Richtung einer Putin-freundlichen Partei herbeizuführen.

Klingt absurd? Nicht für Leute, die sich an einer ernsthaften sicherheitspolitischen Diskussion in Österreich beteiligen. Für die große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger mag das noch immer weit weg sein, obwohl Umfragen eine wachsende Unruhe bezüglich Russlands feststellen. Aber die neue sicherheitspolitische Lage muss noch viel intensiver und dringender diskutiert werden. Wir sind wahrscheinlich an einem sicherheitspolitischen Kipppunkt. Das wird auch die Bevölkerung zur Kenntnis nehmen müssen. (Hans Rauscher, 9.2.2024)