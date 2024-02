Nach London, München und Frankfurt am Main ist die spanische Hauptstadt die vierte europäische Stadt, in der die Liga Spiele austragen wird

Im Santiago Bernabeu wird 2025 Fußball und Football gespielt. AP/Daniel Ochoa de Olza

Madrid – Die NFL geht 2025 nach Spanien und trägt eine Partie des Grunddurchganges im Estadio Santiago Bernabeu von Real Madrid aus. Das gab die National Football League am Freitag in Las Vegas am Rande des Super Bowls bekannt. Nach London, München und Frankfurt am Main ist die spanische Hauptstadt die vierte europäische Stadt, in der die Liga Spiele austragen wird. Welche Teams in Madrid antreten, steht noch nicht fest.

"Wir fühlen uns Madrid als Standort langfristig verbunden", sagte NFL-Vizepräsident Peter O'Reilly, ohne konkret auf die Vertragslaufzeit mit der Stadt einzugehen. Real-Präsident Florentino Perez sprach von einem "großen Ereignis in der Sportgeschichte". Die NFL bemüht sich zunehmend um eine Internationalisierung von American Football. Beginnend mit der Saison 2025 will die Liga in jeder Saison bis zu acht Partien außerhalb der USA austragen. (APA, 9.2.2024)