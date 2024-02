Julia Simon gewann WM-Gold. IMAGO/Michal Kamaryt/CTK Photo

Nove Mesto – Frankreichs Frauen haben am Freitag den ersten Einzelbewerb der Biathlon-WM in Nove Mesto dominiert und erstmals einen Vierfachsieg gefeiert. Julia Simon triumphierte im Sprint vor ihren Teamkolleginnen Justine Braisaz-Bouchet, Lou Jeanmonnot und Sophie Chauveau. Beste Österreicherin war Anna Gandler als Elfte, Tamara Steiner kam auf Rang 13. Ex-Weltmeisterin Lisa Hauser landete geschwächt von ihrer jüngsten Verkühlung auf Position 34.

Simon und Braisaz-Bouchet hatten am Mittwoch zum Auftakt mit dem französischen Team bereits die Mixed-Staffel gewonnen. Im Sprint war das Duo in einer eigenen Liga. Simon holte ihr insgesamt viertes WM-Gold, Braisaz-Bouchet lag trotz einer Strafrunde nur 4,9 Sekunden hinter ihrer fehlerfreien Landsfrau. Jeanmonnot verlor als Dritte ebenfalls mit einem Fehler 40,8 Sekunden. Beste Nicht-Französin war die Lettin Baiba Bendika als Fünfte (+46,5 Sek.).

Gandler vergab die Chance auf die Top sechs beim letzten Schuss, der als einziger danebenging. "Jetzt im Ziel ärgert mich der Fehler extrem", sagte die 23-jährige Tirolerin im ORF. Sie fühle sich aktuell am Schießstand sehr wohl. "Läuferisch muss ich heute auch voll zufrieden sein." Das lässt für die Verfolgung am Sonntag (14.30 Uhr/live ORF 1) hoffen. Steiner traf alle zehn Scheiben und freute sich über ihr mit Abstand bestes Sprint-Ergebnis - und das ausgerechnet bei der WM. Auf Simon verlor die Steirerin 1:36 Minuten.

Hauser hatte die Mixed-Staffel krankheitsbedingt ausgelassen und war erst am Mittwoch nach Tschechien angereist. Die 30-Jährige war offensichtlich noch nicht in Vollbesitz ihrer Kräfte, verlor in der Loipe mehr als zwei Minuten auf Braisaz-Bouchet. "Es macht natürlich nicht viel Spaß, der Einstieg war brutal. Aber ich hoffe, dass es jetzt für die nächsten WM-Rennen besser wird", erklärte die Massenstart-Weltmeisterin von 2021. Anna Juppe landete mit drei Fehlern auf Platz 51. Die Männer absolvieren ihren Sprint am Samstag (17.05 Uhr/live ORF 1). (APA, 9.2.2024)

Ergebnisse der Biathlon-Weltmeisterschaften in Nove Mesto in Tschechien vom Freitag:

Frauen, Sprint (7,5 km):

1. Julia Simon (FRA) 20:07,5 Min. (0 Schießfehler=Strafrunden)

2. Justine Braisaz-Bouchet (FRA) +4,9 Sek. (1)

3. Lou Jeanmonnot (FRA) +40,8 (1).

Weiter: 11. Anna Gandler (AUT) +1:19,3 Min. (1) - 13. Tamara Steiner (AUT) +1:36,0 (0) - 34. Lisa Hauser (AUT) +2:14,6 (1) - 51. Anna Juppe (AUT) +2:47,5 (3)