Charkiw/Odessa – Russland hat ukrainischen Angaben zufolge in der Nacht auf Samstag die Stadt Charkiw im Osten der Ukraine mit iranischen Shahed-Drohnen angegriffen. Dabei sind dem Gouverneur des Oblasts zufolge sieben Zivilistinnen und Zivilisten ums Leben gekommen. Darunter seien drei Kinder, teilte Gouverneur der Region Oleh Synehubow via Telegram.

Der Bürgermeister von Charkiw, Ihor Terechow, hatte zuvor auf seinem Telegram-Kanal geschrieben, dass zivile Infrastruktur getroffen worden sei. An einer Tankstelle sei Benzin entflammt, 14 Privathäuser hätten gebrannt, schrieb Terechow weiter. Demnach breitete sich das Feuer auf einer Fläche von 3.700 Quadratmetern aus.

50 Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt, darunter auch Kinder, seien evakuiert worden. Der Katastrophenschutz bekämpfe den Brand und setze seine Suche nach möglichen Opfern fort, so Terechow. Medien berichteten von Explosionen in der zweitgrößten Stadt des Landes. Synehubow schrieb im Kurznachrichtendienst Telegram, der Stadtteil Nemyschlianskyj sei getroffen worden. Zudem habe es einen Einschlag in einem Café in Welykjy Burluk östlich von Charkiw gegeben.

Nach einem Drohnenangriff auf Charkiw in der Nacht auf Samstag breitete sich laut Bürgermeister Terechow ein Feuer auf einer Fläche von 3.700 Quadratmetern aus. REUTERS/STRINGER

Verletzter in Odessa

Auch die ukrainische Luftwaffe berichtete auf Telegram von Drohnenangriffen auf Charkiw. Über Tote oder Verletzte war zunächst nichts bekannt.

In der Schwarzmeerregion Odessa im Süden wurde laut Militärgouverneur Oleh Kiper unterdessen mindestens ein Mensch verletzt. Ein 44 Jahre alter Mann sei durch Granatsplitter am Arm verletzt worden und werde im Krankenhaus versorgt.

Russland wiederum wehrte nach eigenen Angaben in der Nacht auf Samstag einen Drohnenangriff über dem Gebiet Brjansk nahe der Grenze zur Ukraine abgewehrt. Die Luftabwehr habe drei ukrainische Drohnen abgefangen und zerstört, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am frühen Samstagmorgen mit. Über Schäden oder Opfer war zunächst nichts bekannt. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen.

Die Ukraine verteidigt sich seit fast zwei Jahren gegen den russischen Angriffskrieg. Dabei setzen beide Seiten immer wieder Drohnen ein. Die von der Ukraine verursachten Schäden stehen aber in keinem Verhältnis zu der Zerstörung, die Russland in seinem Nachbarland anrichtet. (APA, red, 10.2.2024)