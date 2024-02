Der Ex-US-Präsident sprach vor Tausenden NRA-Anhängern in Pennsylvania. Er versprach, Bidens "Angriffe" auf Waffenbesitzer in der ersten Woche seiner Amtszeit zu beenden

Am Freitag trat Trump in Harrisburg bei einer Veranstaltung der Waffenlobby NRA auf. AP/Sean Simmers

Harrisburg/Washington – Ex-Präsident Donald Trump will im Falle seiner Wiederwahl die unter seinem Nachfolger Joe Biden erlassenen Beschränkungen beim Waffenbesitz rückgängig machen. "Jeder einzelne Angriff von Biden auf Waffenbesitzer und -hersteller wird in meiner allerersten Woche im Amt, vielleicht sogar an meinem ersten Tag, beendet werden", sagte Trump an Freitag vor Tausenden Anhängern in Harrisburg, Pennsylvania. Die Veranstaltung wurde von der National Rifle Association (NRA) organisiert.

Die Waffenlobbyisten der NRA hatten Trump schon während des Wahlkampfs 2016 und während seiner gesamten Amtszeit als US-Präsident (2017-21) enthusiastisch unterstützt. Trump tritt mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder für die Republikaner im Präsidentschaftswahlkampf 2024 an und betrachtet die konservativen Waffenbesitzer als entscheidend für seine Wiederwahl. (APA, 10.2.2024)