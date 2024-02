Herr Pöltl findet den Korb. IMAGO/Lin Wei

Toronto/Houston (Texas) - Mit einem Double-Double aus 16 Punkten und 13 Rebounds hat Jakob Pöltl am Freitag (Ortszeit) maßgeblichen Anteil am zweiten Sieg in Folge der Toronto Raptors in der National Basketball Association (NBA) gehabt. Beim 107:104 gegen die Houston Rockets verzeichnete der Center zudem sechs Blocks, womit er seine Bestleistung egalisierte. Weiters standen je drei Assists und Steals in 37:08 Minuten auf dem Parkett für den 28-jährigen Wiener zu Buche.

Die Kanadier sind nicht nur erfolgreich in eine Serie von fünf Heimspielen hintereinander gestartet, sondern haben sich auch für das 106:135 eine Woche zuvor in Houston revanchiert. Nach dreimaliger 22-Punkte-Führung im dritten Abschnitt machten sie es im Finish jedoch noch einmal spannend. Die Texaner kamen auf 105:104 heran und hatten danach in den Schlusssekunden zweimal die Chance auf den Ausgleich.

Erfolgreichste Scorer aufseiten Torontos beim 19. Saisonsieg waren Immanuel Quickley und RJ Barrett mit 25 bzw. 21 Zählern. Die Neuzugänge Kelly Olynyk und Ochai Agbaji kamen noch nicht zum Einsatz. Bereits am Samstag empfangen die Raptors die Cleveland Cavaliers, die seit acht Spielen auf der Erfolgswelle schwimmen.

Stark

NBA-Leader Boston Celtics hält nach einem 133:129 gegen die Washington Wizards als erstes Team bei 40 Saisonsiegen. Jayson Tatum sorgte für 35, Kristaps Porzingis für 34 Zähler. Die Sacramento Kings deklassierten Titelverteidiger Denver Nuggets mit 135:106. Domantas Sabonis, wie Pöltl im Draft 2016 ausgewählt, schrieb mit je 17 Punkten und Rebounds sowie zehn Assists dreifach zweistellig an. (APA, 10.2.2024)

