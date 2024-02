Zwei Bewohner des Gebäudes hörten kurz vor 20.30 Uhr explosionsartige Geräusche aus einer der Wohnungen. APA/GEORG HOCHMUTH

St. Johann in Tirol – Der technische Defekt eines 3D-Druckers hat am Freitagabend in einem Mehrparteienhaus in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) einen Wohnungsbrand ausgelöst. Zwei Bewohner des Gebäudes hörten kurz vor 20.30 Uhr explosionsartige Geräusche aus einer der Wohnungen, aus der in weiterer Folge Rauch drang. Daraufhin setzten die beiden Bewohner einen Notruf ab und starteten die Evakuierung des Hauses. Personen wurden keine verletzt.

Die Familie, deren Wohnung Feuer fing, war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht zu Hause. Nach Angaben der Polizei verschaffte sich die Feuerwehr Zutritt und stieß auf Glutnester im Arbeitszimmer. Als wahrscheinlicher Auslöser der Flammen wurde ein stark beschädigter 3D-Drucker identifiziert, der mehrere Stunden über in Betrieb gestanden war. Die Katze der Familie kam in der Wohnung ums Leben. (APA, red, 10.2.2024)