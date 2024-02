Die Nasa avisiert mögliche Störungen beim Strom, der Telekommunikation und Navigation in den nächsten Tagen

Seit Ende 2019 nimmt die Aktivität der Sonne zu. IMAGO/Cover-Images

New York – Die Folgen einer starken Sonneneruption könnten in den kommenden Tagen auch die Erde treffen. Am Freitag sei eine der heftigsten Sonneneruptionen der vergangenen Jahre beobachtet worden, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit. Solche Eruptionen könnten unter anderem Kommunikation, Stromnetze und Navigationssignale stören und stellten auch ein Risiko für Raumschiffe und Astronauten dar, hieß es.

Seit Dezember 2019 nimmt die Aktivität der Sonne wieder zu. Etwa alle elf Jahre, in einem sogenannten Sonnenzyklus, gibt es Phasen mit schwacher und mit starker Aktivität. Aktuell nähert sich die Sonne einem Maximum. (APA, 10.2.2024)