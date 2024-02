Bilder zeigten das Wrack auf der Interstate 75 in Naples, Florida. AP/Andrew West

Miami – Bei der Notlandung eines Privatjets auf einer Autobahn im südöstlichen US-Staat Florida sind zwei Menschen an Bord des Flugzeugs ums Leben gekommen. Die Maschine vom Typ Bombardier Challenger 600 mit insgesamt fünf Insassen prallte am Freitagnachmittag nahe der Stadt Naples auf die Autobahn Interstate 75, teilte die US-Luftfahrtbehörde FAA im Kurzbotschaftendienst "X" mit.

Die im Staat Ohio gestartete Maschine hatte eigentlich auf dem Flughafen von Naples an Floridas Westküste landen wollen. Zwei Minuten vor der geplanten Landung meldete der Pilot den Fluglotsen aber einen Ausfall beider Triebwerke und bat um die Erlaubnis für eine Notlandung, wie Flughafensprecher Robin King mitteilte. Der Pilot habe dann erklärt, dass er es nicht zur Landebahn schaffen werde "und versuchte, auf der I-75 zu landen".

Drei der fünf Menschen an Bord der Maschine überlebten die Notlandung, die übrigen zwei starben beim Aufprall des Flugzeugs, teilte die Polizei mit. Örtliche Medien zeigten Videos des in Flammen stehenden Privatjets am Rande der Autobahn und dichten, schwarzen Rauch. Unklar war zunächst, ob das Flugzeug auch Autos rammte. Die Behörden nahmen die Ermittlungen auf. (APA, 10.2.2024)