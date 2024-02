Mann und Schlange (Symbolbild) mussten ohne Pizza das Lokal verlassen. Der Mann wurde zudem angezeigt. AFP/RHONA WISE

Rom – Ein 48-jähriger Italiener ist in einer Pizzeria in der Provinz Como mit zwei großen Hunden an der Leine und einem Python um den Hals erschienen und bat um ein Getränk. Die Kellnerin und der Besitzer des Lokals wollten ihn nicht bedienen und forderten ihn auf, das Lokal zu verlassen, woraufhin der Mann drohte, er werde bewaffnet zurückkehren. Dies tat er einige Minuten später, als er erneut die Pizzeria betrat und die Kellnerin mit einer Pistole bedrohte.

Einem der Kunden gelang es, den 48-Jährigen zu verjagen, wie lokale Medien am Samstag berichteten. Die Polizei identifizierte den Mann und fand in seiner Wohnung eine Spielpistole. Der mehrfach Vorbestrafte wurde auf freiem Fuß angezeigt. Der Python gehört dem Mann rechtmäßig. (APA, red, 10.2.2024)