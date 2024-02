Die Wahl findet in Zeiten starker Spannungen zwischen Finnland und dem Nachbarn Russland statt. REUTERS/TOM LITTLE

Helsinki – In der Stichwahl um das Präsidentenamt in Finnland stehen sich am Sonntag der frühere konservative Regierungschef Alexander Stubb und der grüne Ex-Außenminister Pekka Haavisto gegenüber. Stubb hatte in der ersten Wahlrunde vor zwei Wochen 27,2 Prozent der Stimmen geholt, Haavisto kam auf 25,8 Prozent. Die Wahl im EU-Land Finnland findet unter dem Eindruck von Spannungen mit dem Nachbarn Russland statt.

Nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine vor knapp zwei Jahren hatte Helsinki seine jahrzehntelange militärische Blockfreiheit aufgegeben. Im April 2023 trat Finnland der Nato bei.

Präsident für sechs Jahre gewählt

Der Gewinner der Stichwahl wird nach Plan am 1. März die Nachfolge des beliebten amtierenden Präsidenten Sauli Niinistö antreten, der nach zwei jeweils sechsjährigen Amtszeiten nicht noch einmal für das Amt kandidieren durfte.

Der Präsident wird in Finnland für eine Amtszeit von sechs Jahren direkt vom Volk gewählt. Zu seinen wichtigsten Aufgaben gehört es, zusammen mit der Regierung über die Außen- und Sicherheitspolitik zu entscheiden, die Regierung zu ernennen und Gesetze abzusegnen. Er ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte. (APA, red, 11.2.2024)