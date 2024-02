Bis in einem Jahr will der ehemalige Firmenchef 50 Millionen Anteilsscheine auf den Markt bringen

Der Gründer von Amazon, Jeff Bezos, hat rund zwölf Millionen Aktien des Online-Einzelhandels- und Cloud-Dienstleisters für zwei Milliarden Dollar (1,86 Mrd. Euro) verkauft. Das geht aus Unterlagen des Unternehmens vom Wochenende hervor. Der Verkauf der Anteilsscheine habe am Mittwoch und Donnerstag stattgefunden.

Amazon-Gründer Jeff Bezos verwandelt sein Aktienvermögen in Geldvermögen. APA/AFP/MARK RALSTON

Verkauf

Amazon hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass Bezos insgesamt bis zu 50 Millionen Anteilsscheine des weltgrößten Online-Händlers veräußern will. Der Verkaufsplan wurde am 8. November letzten Jahres beschlossen. Das Vorhaben soll bis zum 31. Jänner 2025 abgeschlossen sein. (APA, 11.2.2024)