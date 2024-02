19.40 REPORTAGE

Re: Geht die Camargue unter? Keine andere französische Region ist so stark vom Klimawandel betroffen wie die Camargue, wo der Meeresspiegel äußerst rapide ansteigt. Wie passt man sich den veränderten Gegebenheiten an? Bis 20.15, Arte

20.15 WESTERN

Der Marshal (True Grit, USA 1969, Henry Hathaway) Vor den Coen-Brüdern verfilmte bereits Henry Hathaway das wunderbare Buch True Grit von Charles Portis über eine 14-Jährige, die einen abgehalfterten US-Marshal anheuert, um den Mord an ihrem Vater zu rächen. John Wayne kassierte für die Titelrolle seinen einzigen Oscar. Bis 22.20, Arte

Macht sich auf die Suche nach dem Mörder ihres Vaters: Kim Darby als Mattie Ross in "Der Marshal", Arte, 20.15 Uhr. © Paramount Pictures

20.15 SCHWERPUNKT

Themenmontag: Michael Niavarani Unter einem Homo niavaranicus (umgangssprachlich "Nia") sei ein Wesen zu verstehen, das sämtliche Bereiche des menschlichen (Zusammen-)Lebens in eine Pointe übersetzen kann: Nach Homo Niavaranicus – Das Beste aus den letzten 55 Jahren zum Auftakt setzt ORF 3 seinen Abend im Zeichen des Kabarettisten mit Niavaranis Faschingsexpress(21.05) und Michael Niavarani und Viktor Gernot: Wodka Orange – Best-of(21.55) fort. Bis 22.40, ORF 3

20.15 BAYERN-KRIMI

Dampfnudelblues: Ein Eberhoferkrimi (D 2013, Ed Herzog) "Stirb, du Sau" steht mit Farbe an der Hauswand von Direktor Höpfl (Robert Palfrader) geschrieben. Kurz darauf liegt er tot auf den Bahngleisen, und mit der Ruhe des Dorfpolizisten Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) ist es vorbei. Bayerischer Humor, extratrocken. Bis 21.40, 3sat

22.40 LIVE

FM4 Protestsongcontest Live-zeitversetzt aus dem Rabenhof-Theater in Wien: Es wird protestiert! Es wird gewütet! Es wird gefeiert! Seit 20 Jahren suchen FM4 und das Rabenhof-Theater gemeinsam das Protestlied des Jahres. Durch den Abend führt Michael Ostrowski. Bis 1.40, ORF 3

21.10 MAGAZIN

Thema Mit Christoph Feurstein: Höchststand bei Drogentoten. / Zusammenhalt in Stanz im Mürztal. / Österreichs bester Bombenentschärfer. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Zwischen Protest & Provokation Eine Schau im Wiener Mak fragt, wie nachhaltig Proteste sind und was sie bewirken können. / Dem Aktionskünstler Flatz ist in der Münchner Pinakothek eine umfassende Retrospektive gewidmet. / Ab 23.15 ist die Dokumentation Die Ansichten des Herrn Manfred Deix zu sehen. Der 2016 verstorbene Karikaturist hätte am 22. Februar seinen 75. Geburtstag gefeiert. Bis 0.00, ORF 2

23.35 FAMILIENDRAMA

Der Eissturm (The Ice Storm, USA 1997, Ang Lee) Partnertausch, sich selbst überlassene Teenager und ein Eissturm als Katalysator für tragische Ereignisse und Ernüchterung: In Ang Lees Verfilmung eines Romans von Rick Moody exemplifizieren zwei Familien die sozialen Verwerfungen der 1970er-Jahre. Bis 1.20, NDR

Radiotipps

9.05 WISSEN

Radiokolleg Diese Woche geht es um ein neues Lieferkettengesetz für eine gerechtere Welt, Radiokunst und afrodiasporisches Komponieren. Mo–Do, jeweils bis 10.00, Ö1

16.05 MAGAZIN

Science Arena: Hirn & Amir Wie widerstandsfähig sind Demokratien? Es diskutiert das Philosophenduo Lisz Hirn und Fahim Amir. Bis 17.00, Ö1

19.05 MAGAZIN

Dimensionen: Myokarditis – Schleichende Gefahr fürs Herz Früh genug erkannt, heilt eine Myokarditis in der Regel gut aus – sie kann aber auch zu bleibenden Herzschäden und zum Tod führen. Bis 19.30, Ö1 (Karl Gedlicka, 12.2.2024)