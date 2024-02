Das Unternehmen verkündete vor wenigen Monaten, künftig für solche Regeln zu sein. Nun will man ein Gesetz in Oregon verhindern, das auch das umstrittene "Parts Pairing" verbieten würde

Es war eine ebenso überraschende wie erfreut aufgenommene Kehrtwende: Nach Jahren der Opposition gegen ein "Recht auf Reparatur" verkündete Apple vergangenen August, dass man ein solches künftig aktiv unterstützen wolle Allerdings wohl nur bis zu einer gewissen, eng umrahmten Grenze und so kommt nun die Kehrtwende von der Kehrtwende.

Kontrolle

Apple lobbyiert wieder gegen das "Recht auf Reparatur", dieses Mal im US-Bundesstaat Oregon. Der Grund dafür: Das Gesetz geht dem Unternehmen zu weit, würde es doch Apples Kontrolle über Ersatzteile, also welche Komponenten verwendet werden dürfen, deutlich schwächen.

Apples Unterstützung für das Recht auf Reparatur stößt schnell an seine Grenzen. Apple

Zankapfel ist dabei das sogenannte "Parts Pairing", und damit eine der umstrittenstens Maßnahmen des Unternehmen. Dabei werden künstliche Softwaresperren wie das Paaren von Seriennummern eingezogen, um die Verwendung beliebiger Ersatzteile zu verhindern.

Argumente

Apple verwendet das "Parts Pairing" seit Jahren, um zu garantieren, dass nur Original-Ersatzteile genutzt werden können. Im Rahmen einer Anhörung betonte Apple-Manager John Perry, dass dies notwendig sei, um die "Sicherheit der Geräte zu gewährleisten". Zudem solle diese Praxis Reparaturen "einfacher machen", überliefert 404 Media von der Anhörung.

Kritiker sehen hingegen eine ganz andere Motivation, handelt es sich bei all dem doch um ein sehr einträgliches Zusatzgeschäft für Apple. Neben dem iPhone-Hersteller nutzt dies etwa auch der Traktorenhersteller John Deere, um die Kontrolle über die Reparaturkette zu behalten. Reparaturdienstleister wie iFixit kritisieren diese Praxis seit langem.

Kontroverse

Der aktuelle Gesetzesvorschlag in Oregon (SB1596) würde nun ein Verbot von Parts Pairing vorschreiben. Wie die Diskussion ausgeht, darf also durchaus mit Interesse erwartet werden. Zumal Apple in diesem Fall nicht nur Reparaturdienstleister gegenüber stehen. Vor einigen Wochen hatte sich Google ebenfalls in einer Anhörung in Oregon für ein Verbot von Parts Pairing stark gemacht. (red, 11.02.2024)