Raben in Salzburg dürften auf die Verordnung überrascht reagieren. IMAGO/blickwinkel

Salzburg – Das Land Salzburg will nun Raben an den Kragen. Konkret wolle man die Bestände von Rabenvögeln, Grau- oder Fischreiher sowie Kormoranen "aktiv regulieren, um ein ein Umweltgleichgewicht wiederherzustellen", zumal die Vögel große Schäden anrichteten. Verkündet wurde das Vorhaben von Landeshauptfrau-Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ) an passender Stelle, nämlich am Sonntag beim Bezirksjägertag im Lungau.

Die Regelung soll voraussichtlich im Laufe der kommenden Woche in Begutachtung gehen, teilte das Land per Aussendung mit. Dabei werden Höchstabschusszahlen pro Wildregion verordnet, die im Zuge der Jahresabschussplanung gezielt auf jene Reviere aufgeteilt werden, wo entsprechende Schäden zu erwarten seien.

Schäden in Fischerei seit 2010 verdreifacht

Die gemeldeten Schäden durch Grau- oder Fischreiher sowie Kormorane am Fischbestand in Salzburg hätten in den vergangenen Jahren massiv zugenommen. "Seit dem Jahr 2010 hat sich die Schadenshöhe von rund 400.000 Euro auf rund 1,3 Millionen Euro mehr als verdreifacht. Nur mit einer gezielten und effektiven Regulierung bei diesen Wasservögeln kann das Land das Schadensausmaß eindämmen und damit auch zum Erhalt vieler gefährdeter Fischarten maßgeblich beitragen", so Svazek.

Rabenvögeln wie Rabenkrähe, Elster und Eichelhäher wiederum könnten erheblichen Schäden in landwirtschaftlichen Kulturen von Mais und Getreide über Grünland und Gemüse- bis hin zu Obstkulturen verursachen, heißt es weiter. Nach Beginn der Begutachtungsfrist gibt es eine Woche lang die Möglichkeit, Stellungnahmen dazu abzugeben. Danach werden diese gesichtet und die Verordnung – sie gilt dann bis Ende 2025 – erlassen. (red, 11.2.2024)