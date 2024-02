Bereits im Dezember lief Julia Mayer in Valencia einen Nationalen Rekord im Marathon. Florian Kurrasch

Barcelona - Leichtathletin Julia Mayer hat am Sonntag im Halbmarathon in Barcelona in 1:11:09 Stunden neuen österreichischen Rekord aufgestellt. Sie blieb vier Sekunden unter der von ihr gehaltenen Bestmarke aus dem Jahr 2022 aus Malaga und wurde in dem international gut besetzen Rennen Zehnte.

"Es war so windig und die Bedingungen sehr hart. Nur bis Kilometer 10 hatte ich eine Gruppe, dann bin ich den Rest alleine zu Ende gelaufen, weil es sonst zu langsam geworden wäre", sagte die Athletin von DSG Wien in einer Aussendung von Austrian Athletics. Die ersten zehn Kilometer lief Mayer in 33:52 Minuten.

Andreas Vojta landete in 1:03:47 auf Platz 18 und blieb über dem EM-Limit von 1:01:40.

Kibiwott Kandie aus Kenia setzte sich in 59:22 min vor Andreas Almgren mit 59:23 min durch, der Schwede blieb bei seinem Halbmarathondebüt nur zehn Sekunden über dem Europarekord. Joyciline Jepkosgei (Kenia) gewann bei den Frauen in 1:04:29. (APA, red, 11.2.2024)