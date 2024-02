Stefan Kraft hat die Liebe für die Schanze von Lake Placid wiedergefunden. AP/Robert F. Bukaty

Lake Placid (New York) - Skispringer Stefan Kraft hat am Sonntag im zweiten Einzelbewerb von Lake Placid zurückgeschlagen und seinen achten Weltcup-Saisonsieg gefeiert. Der am Samstag nur auf Platz 24 gelandete Salzburger baute mit seinem insgesamt 38. Erfolg die Führung im Gesamtweltcup auf mehr als 200 Punkte aus.

Der Skiflug-Weltmeister triumphierte auf der US-Großschanze 3,2 Punkte vor den ex aequo Zweitplatzierten Philipp Raimund (GER) und Lovro Kos (SLO).

Zweitbester Österreicher war Michael Hayböck an der elften Stelle. Nächstes Wochenende geht es mit zwei Bewerben in Sapporo (JPN) weiter. (APA, red, 11.2.2024)

Ergebnisse des Weltcup-Springens von der Großschanze von Lake Placid:

1. Stefan Kraft (AUT) 281,6 Punkte (130,5 m/126 m)

2. Lovro Kos (SLO) 278,4 (130/127,5) und

Philipp Raimund (GER) 278,4 (127/135)

4. Piotr Zyla (POL) 269,9 (125/123)

5. Ryoyu Kobayashi (JPN) 267,1 (128/127)

6. Andreas Wellinger (GER) 266,8 (120/129,5).

Weiter: 11. Michael Hayböck 257,7 (125,5/122,5)

16. Daniel Tschofenig 247,1 (116,5/126)

21. Daniel Huber 241,9 (125/116,5)

23. Clemens Aigner 239,5 (122/117,5)

28. Manuel Fettner (alle AUT) 230,0 (119/111)

Gesamtweltcup (18 von 32 Bewerbe):

1. Kraft 1.236 Punkte

2. Wellinger 1.027

3. Kobayashi 1.021

4. Jan Hörl (AUT) 661.

Weiter: 6. Hayböck 554

11. Fettner 413

14. Tschofenig 381

Nationencup:

1. Österreich 4.288

2. Deutschland 3.466

3. Slowenien 2.513