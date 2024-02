Der FC Red Bull Salzburg empfängt wie schon zum Liga-Frühjahrsauftakt den SK Sturm. APA/KRUGFOTO

Wien - Die am Sonntag vorgenommene Semifinal-Auslosung im österreichischen Fußball-Cup hat einen Kracher zwischen den beiden Topteams der Bundesliga ergeben: Red Bull Salzburg empfängt den Titelverteidiger SK Sturm Graz. In der zweiten Paarung muss der SK Rapid zum DSV Leoben.

Die Snowboard-Profis Sabine Schöffmann und Snowboarder Benjamin Karl zogen in der ORF-Sendung Sport am Sonntag die Lose. In der Vorsaison schaltete Sturm auf dem Weg zum Cup-Titel die Salzburger im Viertelfinale in deren Heimstadion aus. Rapids bisher letzter Cup-Triumph liegt fast 29 Jahre zurück - am 5. Juni 1995 gelang ein 1:0-Finalsieg über Leoben.

Die Spieltermine sind für den 2., 3. oder 4. April angesetzt. Das Finale ist für 1. Mai im Wörthersee Stadion Klagenfurt geplant. (red, 11.2.2024)