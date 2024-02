Die Bundestagswahl in Berlin wurde in zwölf Wahlkreisen wiederholt. Nach derzeitigem Auszählungsstand gewinnen CDU und AfD etwa einen Prozentpunkt, SPD und Grüne bleiben aber weiterhin vorne

Die Teilwiederholung wurde vom deutschen Verfassungsgericht angeordnet, weil es 2021 teilweise chaotische Zustände in zahlreichen Wahllokalen der Hauptstadt gegeben hatte. IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Berlin – Bei der Teilwiederholung der deutschen Bundestagswahl in Berlin haben sich leichte Zugewinne für die Oppositionsparteien CDU und AfD angedeutet. Die Ampelparteien SPD, Grüne und FDP verloren im Vergleich zum Gesamtergebnis 2021 etwas an Boden. Das ergab sich am Sonntagabend aus Angaben der Landeswahlleitung bei einem Auszählungsstand von 95 Prozent. Weil nur zwölf Wahlkreise betroffen sind, sind Auswirkungen auf die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag ausgeschlossen.

CDU und AfD konnten auf Grundlage des noch unvollständigen Zwischenstands mit einem Plus von etwa einem Prozentpunkt rechnen. SPD, Grüne und FDP büßten jeweils etwa 0,7 Prozentpunkte ein, die Linke blieb stabil. An der Reihenfolge der Parteien bei der Bundestagswahl 2021 änderte sich demnach zunächst nichts. Beim ersten Anlauf der Wahl in Berlin lag die SPD vor knapp zweieinhalb Jahren vorn (23,4 Prozent der Zweitstimmen), gefolgt von Grünen (22,4), CDU (15,9), Linken (11,4), FDP (9,1) und AfD (8,4). Das Endergebnis wurde in der Nacht auf Montag erwartet.

Wahlwiederholung nach Chaos angeordnet

Die Wiederholung wurde vom deutschen Verfassungsgericht angeordnet, weil es 2021 teilweise chaotische Zustände in zahlreichen Wahllokalen der Hauptstadt gegeben hatte. Die Beteiligung an der Wahlwiederholung war erwartungsgemäß dürftig. Lediglich 40,2 Prozent der Wahlberechtigten hatten bis 16 Uhr ihre Stimme abgegeben, 2021 waren es 57 Prozent gewesen. Werden die gültigen Stimmen von damals mitgerechnet, lag die Wahlbeteiligung um 16 Uhr bei 54,1 Prozent, das seien 3,8 Prozentpunkte weniger als vor zweieinhalb Jahren. Damals wurde allerdings neben der Bundestagswahl auch über die Zusammensetzung des Abgeordnetenhauses in Berlin und die Bezirksverordnetenversammlungen abgestimmt.

Bei der ursprünglichen Wahl gab es teils zu wenige Wahlurnen und es fehlten Stimmzettel. Einige Wahllokale blieben deshalb noch lange nach 18.00 Uhr geöffnet. Das Bundesverfassungsgericht ordnete deshalb in 455 von 2256 Berliner Wahlbezirken eine Wiederholung an. Betroffen waren alle zwölf Berliner Bundestagswahlkreise, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß. In Pankow waren 85 Prozent der Wahlbezirke betroffen, in Lichtenberg nur 2,9 Prozent.

Keine Verschiebung der Machtverhältnisse

Verschiebungen der Machtverhältnisse im Deutschen Bundestag wird es durch die Wahlwiederholung nicht geben, weil die Mehrheit der regierenden Ampelkoalition gut abgesichert ist. Allenfalls ein Stimmungsbild im Zuge der bundesweiten Demonstrationen gegen Rechtsextremismus ist möglich.

Die Wahlwiederholung lief am Sonntag fast reibungslos ab. Nach Angaben von Landeswahlleiter Stephan Bröchler gab es in zwei Fällen Verzögerungen beim Wahlgang. In einem Wahllokal im Bezirk Pankow fehlte demnach ein Schlüssel für einen abgeschlossenen Raum mit den Wahlunterlagen. Der Wahlvorstand hatte demnach den Schlüssel nicht vom dortigen Kindergarten bekommen. Unterlagen seien dann vom Bezirk geliefert worden, sodass das Lokal mit 40 Minuten Verzögerung um 8.40 Uhr geöffnet habe. In Kreuzberg hatte sich laut Bröchler ein Wahlvorstand wegen eines Unfalls mit einem Taxi verspätet, sodass es in dem betreffenden Wahllokal ebenfalls verzögert losging. "Das kann bei der besten Organisation passieren", sagte der Landeswahlleiter.

Die Teilwiederholung hatte einige Besonderheiten. Die Parteien durften keine neuen Kandidaten aufstellen, der Stimmzettel hatte so auszusehen wie 2021. Das führte beispielsweise dazu, dass formell die ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete Birgit Malsack-Winkemann erneut antrat, die derzeit in Untersuchungshaft sitzt, weil sie im Dezember 2022 bei einer groß angelegten Razzia festgenommen wurde. Die Bundesanwaltschaft wirft der Politikerin, die es 2021 nicht in den Bundestag geschafft hatte, Mitgliedschaft und Unterstützung einer (rechts-)terroristischen Vereinigung vor. (APA, 11.2.2024)