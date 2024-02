Usher and Alicia Keys in der Halftime-Show. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ETHAN

Die Halftimeshow gehört zum Super Bowl wie die orangene zur grünen Twinni-Seite. In der Nacht auf Montag durfte US-Musiker Usher in der Halbzeit des Endspiels der National Football League ein Medley seiner größten Hits wiedergeben, darunter "Nice & Slow", „U Got It Bad" und - als Abschluss - "Yeah".

Unterstützung erhielt er zwischenzeitlich von Landsfrau Alicia Keys. Die 43-Jährige steuerte unter anderem ihren Hit "If I Ain't Got You“ am Klavier bei. Während Keys in Rot gekleidet war, trat Usher zunächst in Weiß, später in blau-schwarzem Outfit auf. Er kurvte auch zeitweise mit Rollschuhen auf der Bühne im im Allegiant Stadium nahe Las Vegas herum.

2011 war Usher schon gemeinsam mit den Black Eyed Peas beim Super Bowl aufgetreten.

Das NFL-Endspiel gilt als das größte einzelne Sportereignis der Welt. Im vergangenen Jahr trat die Musikerin Rihanna in der Halbzeit auf. Im Jahr zuvor waren mehrere Rap- und Hiphop-Stars gemeinsam aufgetreten, darunter Snoop Dogg, Eminem und Dr. Dre. (red, APA, 12.2.2024)