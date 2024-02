Leonie Lorena Wyss‘ Werk reflektiert gesellschaftliche Erwartungen an Mutterschaft. Am Samstag wurde das Stück im Vestibül des Burgtheaters uraufgeführt

Im Spiel vergessen die drei Geschwister (gespielt von Lara Sienczak,Laura Dittmannund Claudia Kainberger, v.l.n.r.) die triste Realität. Karolina Miernik

Der Heidelbeersaft ist aus, die Tablettenschachtel leer. Drei Schwestern versammeln sich im Krankenhaus ums Bett ihrer Mutter. Diagnose: Überdosis. Von dieser tristen Gegenwart handelt das Theaterstück Muttertier von Leonie Lorena Wyss, das am Samstag im Vestibül des Burgtheaters uraufgeführt wurde. Grundlage für das Stück war Wyss' Gewinnertext beim Retzhofer Dramapreis 2023. Muttertier (ursprünglich "Wie von Mutterhand") geht der Frage nach, wie eine Mutter in unserer Gesellschaft zu sein hat.

Erzählt wird dies anhand einer Rückblende. In kindlich-naiver Manier leiten die jungen Töchter (gespielt von Laura Dittmann, Claudia Kainberger und Lara Sienczak) das Publikum, sie sind die einzigen Personen auf der Bühne. Man beobachtet sie beim Spiel, beim Raufen und Singen. Und anschließend beim Erörtern der emotionalen Verfassung der Mutter – hat sie heute einen guten oder schlechten Tag, ist sie ansprechbar oder abwesend, wird sie aufstehen oder liegen bleiben?

Wenn es ein schlechter Tag ist und die Mutter vor Überforderung schläft, stellen die Geschwister gerne Filmszenen aus dem Film Titanic nach. Sie streiten sich darum, wer Rose sein darf und wer stattdessen Kapitänin sein muss, durchleben die letzten Minuten auf dem sinkenden Schiff in ihrer Fantasie immer und immer wieder aufs Neue. Kurze, repetitive und teilweise unvollständige Sätze gewähren einen fragmentarischen Einblick in ihr Gefühlsleben. Die stetige Wiederholung strengt an, kann bisweilen auch auf die Nerven gehen. Dennoch ist die Strategie von Wyss klug gewählt. Der Teufelskreis, in dem sich die Kinder tagtäglich bewegen, wirkt dadurch greifbarer.

Farbenprächtig

Obwohl physisch nicht präsent, wird auch das Innenleben der Mutter aufgefächert. Sie fühlt sich leer, ausgesaugt, alles an ihr "nur noch so Mutter". Regisseurin Mia Constantine orientiert sich stark an der Textvorlage und zeichnet eine farbenprächtige, spielerische sowie liebevolle Traumwelt. Dadurch werden die schmerzhaften Botschaften abgefedert, und die Schwermut gewinnt nicht die Oberhand.

Sind Mütter – wie der Titel suggeriert – dazu verdonnert, ein Nutztier zu sein? Melkmaschine, Wickelapparat, Trostspendeautomat? Aufopfernd, selbstlos, jederzeit verfügbar? So eine Mutter ist jene im Stück nicht. Diese hier ist psychisch krank und nicht fähig, all diesen Ansprüchen zu genügen. Spätestens da wird klar, dass der Zufluchtsort Titanic nicht zufällig gewählt ist.

Vorausgesetzt wird, dass eine gute Mama alles kann: Haushalt, Kinder, Job. Dass sie nicht an der Last zerbricht, nicht untergeht, wie auch die Titanic eigentlich nicht untergehen sollte. Und doch ist das Undenkbare eingetreten. Aber muss sich eine Mutter wirklich erst auslaugen lassen, um als fürsorglich zu gelten? Muttertier zeigt, dass es sich lohnt, darüber nachzudenken. Und gesellschaftliche Konventionen und Zwänge abzustreifen. (Patricia Kornfeld, 12.02.2024)