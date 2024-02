Taylor Swift vor dem Spiel der Kansas City Chiefs und der Miami Dolphins im Jänner 2024: Die Jacke hat Kristin Juszczyk entworfen – sie ist mit dem NFL-Profi Kyle Juszczyk verheiratet. AP

Die Idee war denkbar einfach. Ein tomatenrotes Shirt des NFL-Stars Travis Kelce durfte für eine Daunenjacke herhalten. Kristin Juszczyk entwarf und fertigte das Kleidungsstück mit der Nummer 87 für dessen Freundin. Die Kleidergröße? Googelte sie. Kelces Freundin ist bekanntlich nicht irgendwer. Sondern Taylor Swift, der Popstar mit der riesigen Reichweite. Auf Taylor Swift war jedenfalls Verlass. Um ihren Freund zu unterstützen, trug sie das Teil anlässlich des Spiels der Kansas City Chiefs und der Miami Dolphins. Das war am 13. Jänner.

Danach kam es, wie es kommen sollte. Der Entwurf von Juszczyk ging auf Social Media durch die Decke. Mittlerweile hat selbst die "New York Times" der Meisterin des NFL-Upcycling einen Artikel gewidmet. Es ist anzunehmen, dass die Neodesignerin wusste, was sie tat. Sie ist ebenfalls mit einem NFL-Profi liiert und hat zuvor andere Frauen und Freundinnen von NFL-Stars ausgestattet. Jetzt will die National Football League mit Juszczyk über eine Kooperation sprechen. Auf der Plattform Etsy gibt es bereits Nachahmungen.

Der aktuelle Fall führt vor, welche Magie von Taylor Swift ausgeht. Alles, worauf ihr Name steht, verkauft sich wie warme Semmeln. Oder besser wie ihre Freundschaftsbändchen. Wir erinnern uns: Die Swifties haben das Auffädeln und Tauschen der bunten Perlenarmbänder zur Perfektion getrieben. Die kleinen Perlenarmbänder ziert der Name des Popstars oder jener eines der vergangenen Alben – getauscht und verschenkt werden die Stücke vor und nach den Konzerten.

Am meisten verdient aber immer noch Taylor Swift selbst mit Sweatern, Hoodies, T-Shirts, die sich meist auf ihre Alben beziehen. Wie viel, ist nicht ganz klar. Bekannt ist aber: Im vergangenen Jahr soll der Popstar mehr Geld mit Merchandise verdient haben als Rapper Drake mit seinen Konzerten – immerhin 183 Millionen US-Dollar.

Doppelt vermarktet es sich noch besser: Traumpaar Travis Kelce und Taylor Swift während des Super Bowl. REUTERS

Spätestens mit dem Super Bowl zeigt sich, dass das Traumpaar Travis Kelce und Taylor Swift gemeinsam an Wert gewinnt. Anders gesagt: Diese Paarung hätte sich keine Marketingabteilung besser ausdenken können. Seit Swift erstmals das Football-Stadion von Kansas City besucht hat, soll sie laut einer Studie der Apex Marketing Group den Kansas City Chiefs und der NFL einen Marketingwert von mehr als 331 Millionen US-Dollar beschert haben, lautete unlängst eine Analyse. Das haben mittlerweile zahllose nicht lizensierte Händler verstanden. Auf der Plattform Etsy türmen sich die Sweater, die mit Slogans wie "Go Taylor's Boyfriend" bedruckt sind. Mit 46 Euro ist man dabei.

Etwa 46 Euro kostet der "Go Taylor's Boyfriend"-Sweater auf der Plattform Etsy. Hersteller

Was Fans mit den Kleidungsstücken mit nach Hause nehmen? Möglicherweise symbolisieren jene Sweater die Anfänge einer lang andauernden Liebesgeschichte. Wenn nicht, geben sie immerhin Zeugnis über eine große US-amerikanische Marketing-Romanze ab. (Anne Feldkamp, 12.2.2024)