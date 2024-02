Tim Walter hat als HSV-Trainer fertig. LakoPress

Hamburg – Der Hamburger SV hat sich nach gut zweieinhalb Jahren von Trainer Tim Walter getrennt. Das gab der Tabellendritte der 2. deutschen Fußball-Bundesliga am Montag bekannt. Der sechsmalige deutsche Meister scheiterte bereits fünfmal bei dem Versuch, wieder in die erste Liga aufzusteigen. Nach der sportlichen Fehlentwicklung der vergangenen Monate sieht die HSV-Führung die Gefahr, das Ziel auch in dieser Saison zu verfehlen. Das wurde dem 48-jährigen Walter zum Verhängnis.

"Unsere Leistungsschwankungen in den zurückliegenden Spielen waren zu groß und uns fehlt die volle Überzeugung, dass wir die nötige Balance und Stabilität in unserem Spiel in dieser Konstellation nachhaltig in den nächsten Wochen erreichen werden", sagte HSV-Vorstand Jonas Boldt.

Der HSV verlor die ersten beiden Liga-Heimspiele des Jahres 2024 jeweils mit 3:4 gegen den Karlsruher SC und am Freitag gegen Hannover 96, wo Louis Schaub den dritten Treffer der Gäste erzielte. Nach 21 Runden fehlen dem als Dritter auf dem Relegationsrang liegenden Klub zwei Punkte auf den zweiten Fix-Aufstiegsplatz (Holstein Kiel), Leader St. Pauli ist fünf Zähler entfernt.

2022 war der HSV in der Relegation an Hertha BSC, 2023 am VfB Stuttgart gescheitert. Eine dritte Chance es besser zu machen, bekommt Walter jetzt nicht mehr. (APA/dpa, 12.2.2024)