Staatssekretär Tursky unterzeichnete in Dubai ein Memorandum of Understanding

Österreich und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) wollen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) künftig eng zusammenarbeiten. "Ich habe mit meinen Amtskollegen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Omar Al Olama, in Dubai ein Memorandum of Understanding unterzeichnet, um eine enge Zusammenarbeit in allen Bereichen der Künstlichen Intelligenz aufzubauen", erklärte Staatssekretär Florian Tursky (ÖVP) am Montag in einer Stellungnahme gegenüber der APA.

AI Act als "Meilenstein"

"Dadurch stellen wir den Austausch zwischen unseren Forschungsinstitutionen und Universitäten sicher und unterstützen uns in der Entwicklung von sicheren KI-Systemen und profitieren von den Erfahrungen des jeweils anderen", so der Staatssekretär für Digitalisierung und Telekommunikation. KI biete einzigartige Chancen, etwa bei der Bewältigung des Klimawandels, bringe jedoch auch Herausforderungen mit sich, betonte Tursky.

Deswegen sei der weltweit erste Rechtsrahmen für KI, der AI-Act der Europäischen Union, ein wichtiger Meilenstein, wodurch "das Vertrauen in die neuen Technologien", aber "auch die europäischen Werte und Grundrechte im digitalen Raum" gestärkt würden. Österreich sei zudem eines der ersten Länder, das mit Inkrafttreten des AI-Acts KI-Systeme aus den VAE für ganz Europa zertifizieren könne, so Tursky. (APA, 12.2.2024)