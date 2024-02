89-jähriger Deutsche wirkte an über 50 ORF-Hörspielproduktionen mit - Ehrung im Rahmen der "Ö1 Hörspiel-Gala" am 23. Februar im Wiener ORF-RadioKulturhaus

Wien - Der 89-jährige Deutsche Klaus Höring ist von der ORF-Hörspiel-Jury zum "Schauspieler des Jahres 2023" gewählt worden. Er hat in über 50 ORF-Hörspielproduktionen mitgewirkt, zuletzt etwa in "Was siehst du? Die Nacht!" von Ludwig Fels (2022) oder in Daniel Wissers "Wartezimmer" (2023). Die Ehrung wird im Rahmen der "Ö1 Hörspiel-Gala" am 23. Februar im Wiener ORF-RadioKulturhaus stattfinden. Ö1 überträgt live ab 19.05 Uhr. Die Laudatio hält der Schauspieler Wolfgang Hübsch.

Die "Schauspieler des Jahres" im Bereich Hörspiel werden seit 1997 von einer Fachjury gekürt. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

"Mit Klaus Höring zu arbeiten, ist ein großes Glück. Schnörkellos, direkt und unprätentiös sind seine Figuren, und auch in hohem Alter noch jung. Unmittelbar und natürlich kommt seine Stimme durchs Mikrofon", lautet die Begründung der Jury. "Er ist ein Sprachästhet und Stimmakrobat, der das Mikrofon liebt und von ihm geliebt wird. Es ist, als ob man heimlich einem Menschen zuhört, der vollkommen unbeobachtet einfach der ist, der er ist."

Klaus Höring wurde 24. November 1934 in Köln geboren. Er absolvierte das Max Reinhardt Seminar und gehörte u.a. zehn Jahre dem Ensemble des Wiener Volkstheater an. Neben Engagements in Bern und München übernahm er auch Filmrollen und Theaterregien, so inszenierte er etwa 1982 Peter Handkes "Wunschloses Unglück" mit Hilde Krahl. Zu seinen zahlreichen ORF-Hörspiel-Auftritten zählen auch "Sladek" von Ödön von Horváth (2001) und "Komm, süßer Tod" von Wolf Haas (2002).

Fachjury

Die "Schauspieler des Jahres" im Bereich Hörspiel werden seit 1997 von einer Fachjury gekürt. Zu den bisher Ausgezeichneten zählen Martin Schwab, Bibiana Zeller, Peter Simonischek, Peter Matic, Andrea Clausen, Erwin Steinhauer, Elisabeth Orth, Cornelius Obonya, Gerti Drassl, Karl Markovics, Johannes Silberschneider, Regina Fritsch und Brigitte Karner.

Die Preisverleihung der "Ö1 Hörspiel-Gala" wird von Doris Glaser und Andreas Jungwirth moderiert. Neben einigen anderen Preisen wird an diesem Abend auch der "Ö1 Hörspiel Publikumspreis" vergeben, für das auch Wissers "Wartezimmer" mit Klaus Höring ins Rennen geht. Weiters werden die Gewinner:innen des in Kooperation mit der "schule für dichtung" ausgeschriebenen Ö1 Kurzhörspielwettbewerbs "Track 5'" vorgestellt.

Zeitgleich findet im Literaturhaus Salzburg die 32. "Ö1 Hörspiel-Nacht" statt, bei der "Wartezimmer" von Daniel Wisser, "Gemeinsame Kindheit" von Ernst Jandl & Friederike Mayröcker und "Über das Verschwinden" von Horst Konietzny zu hören sein werden. Die Gewinner des Preises für das "beste Originalhörspiel" und des "Ö1 Hörspiel Publikumspreises" werden in Salzburg und Wien gleichzeitig bekannt gegeben. (APA, 12.2.2024)