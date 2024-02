Slavko Popadic und Frederick Lau in "Crooks". Foto: Netflix

Wien - "Wenn du überleben willst, musst du gemeiner sein als die anderen." Es ist eine harte Welt, in die Regisseur Marvin Kren seine Figuren in der neuen Serie "Crooks" schickt. Der österreichische Filmemacher ist als Showrunner hauptverantwortlich für die Mafiageschichte, die ab 4. April bei Netflix abrufbar ist. Am Montag wurde ein erster Teaser-Trailer veröffentlicht, der durchaus brutal ausfällt.

Crooks | Offizieller Teaser | Netflix

Netflix Deutschland, Österreich und Schweiz

Im Zentrum stehen der ehemalige Tresorknacker Charly (Frederick Lau) und Fahrer Joseph (Christoph Krutzler). Als ein Raubzug danebengeht, sieht sich das ungleiche Duo zur Flucht gezwungen, sind den beiden doch Gangsterbanden aus Berlin, Wien und Marseille auf den Fersen. Und die gehen nicht unbedingt zimperlich zur Sache, wie die ersten Einblicke nahelegen. Kren führte gemeinsam mit Cüneyt Kaya auch Regie. In weiteren Rollen sind u.a. Svenja Jung, Georg Friedrich, Kida Khodr Ramadan, Maya Unger, Robert Finster und Brigitte Kren zu erleben. (APA, 12.2.2024)