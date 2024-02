Schnelle Autos, Luxus-Urlaube und hohe Geldsummen, die fast von allein auf dem eigenen Konto landen – all das soll mit Dropshipping möglich sein. Doch wie genau funktioniert das Geschäft mit den Onlinewaren, und kann man als Zwischenhändlerin oder Zwischenhändler wirklich reich werden? Immer öfter bieten auch selbsternannte Coaches Kurse für potenzielle Dropshipper an – eine gute Investition? Diese und weitere Fragen besprechen wir in der neuen Podcast-Folge von "Lohnt sich das?" mit Studiogast Rainer Will, Geschäftsführer des österreichischen Handelsverbands.

