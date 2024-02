Die "kleine Bundestagswahl" fand am Sonntag in Berlin statt. Die teilweise Wiederholung wurde vom deutschen Verfassungsgericht angeordnet, weil es 2021 in einzelnen Wahllokalen der Hauptstadt chaotische Zustände gegeben hatte. REUTERS/ANNEGRET HILSE

Am Tag nach der ungewöhnlichen Teilwiederholung der Bundestagswahl in einigen Teilen Berlins herrschte Katerstimmung in der deutschen Bundeshauptstadt. Vor allem SPD und FDP mussten bei der "kleinen Bundestagswahl", wie sie deutsche Medien bezeichneten, Federn lassen. Verschiebungen der Machtverhältnisse im Deutschen Bundestag wird es zwar durch die Wahlwiederholung nicht geben, da nur zwölf Berliner Wahlkreise neu wählen mussten, in diesen fiel der Stimmenverlust jedoch empfindlich hoch aus. Die FDP stürzte in den Wiederholungsbezirken sogar von 9,1 auf 3,3 Prozent ab. Die Oppositionsparteien – die konservative CDU und die rechtsextreme AfD – erzielten wiederum deutliche Zugewinne.

Pikantes Detail am Rande: Bei der Wiederholungswahl mussten dieselben Kandidaten und Kandidatinnen auf den Stimmzetteln stehen wie auf denen aus dem Jahr 2021. Das galt beispielsweise auch für die AfD-Politikerin Birgit Malsack-Winkemann, die aktuell als mutmaßlicher Teil einer "Reichsbürger"-Gruppierung wegen Terrorverdachts in Untersuchungshaft sitzt. Auch Malsack-Winkemann konnte am Sonntag in Berlin mehr Prozentstimmen einheimsen als bei der Wahl 2021. Ein Warnsignal für die Ampelregierung, die sich angesichts der deutschlandweiten Demonstrationen gegen rechtsextreme Strömungen in der AfD auf eine Wende um Umfrage-Abwärtstrend erhoffte.

Video: Wiederholungswahl in Berlin: Ampel-Parteien verlieren - CDU und AfD legen zu. AFP

Erklärungsversuche

In den letzten Monaten taumelte die Regierung aus SPD, Grünen und der FDP jedenfalls von Krise zu Krise. Die Regierungsparteien widersprachen einander auch nach gefundenen Kompromissen öffentlich und kritisierten die jeweils anderen Koalitionsparteien. Seit Wochen wird über ein vorzeitiges Ende der Legislaturperiode spekuliert. Dementsprechend war am Tag nach der Wahl die Politik der unbeliebten Ampelregierung als Schuldige schnell ausgemacht.

Der regierende Berliner Bürgermeister und CDU-Landeschef Kai Wegner fasste am Montag das Berliner Ergebnis gegenüber der Nachrichtenagentur dpa so zusammen: "Die Menschen wollen, dass sich etwas ändert. Sie erwarten, dass der Kanzler endlich sagt, wie er dieses Land aus der Krise führen will." Auch die Berliner Sozialdemokraten interpretieren die Wahl als Abrechnung mit der Bundesregierung. Im Ergebnis sehe er vor allem den "Frust über die Bundesregierung und Olaf Scholz", sagte beispielsweise Kevin Hönicke, Mitglied im Vorstand der Landespartei, zu Medien.

Wahljahr 2024

Etliche politische Kommentatoren warnten allerdings auch davor, das Ergebnis überzuinterpretieren. Einen Anteil an den Verlusten der klassischen Parteien dürfte auch die stark eingebrochene Wahlbeteiligung gehabt haben. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, der sein Direktmandat verteidigen konnte, gab sich jedenfalls strategisch unbeeindruckt: Die SPD hätte auch vor dem Wahlsonntag bereits ein klares Bild von der Stimmung im Land gehabt: "Die Berliner Ergebnisse bewegen sich im Rahmen der bundesweiten Umfragewerte, gegen die wir so oder so ankämpfen wollen und müssen", fasste Kühnert in Medien zusammen.

Ob das Ankämpfen sich auch an den Urnen auswirken wird, davon können sich die deutschen Regierungsparteien in diesem Jahr mehrmals überzeugen. Am 9. Juni wählen die Deutschen ihre Vertreter und Vertreterinnen im EU-Parlament. Parallel dazu finden Kommunalwahlen in acht deutschen Bundesländern statt. Im September werden die Landtage in Brandenburg, Sachsen und Thüringen gewählt. (mhe, red, 12.2.2024)