Ein auf Multi-Währungskonten spezialisiertes Unternehmen hat analysiert, in welchen Ländern der Euro derzeit am stärksten und wo er am schwächsten ist

Auch wenn im Urlaub das Geld etwas lockerer sitzen mag als im Alltag, wünscht man sich auch auf Reisen ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Deshalb lohnt sich schon bei der Urlaubsplanung ein Blick auf den Wechselkurs. Aufschlussreich ist in dieser Hinsicht das Ranking des Technologieunternehmens Wise. Es hat analysiert, wo der Euro derzeit besonders stark ist. Auf Rang eins landet Vietnam – für einen Euro bekommt man dort rund 26.800 Vietnamesische Đồng.

Am meisten Kaufkraft verloren hat der Euro im Jahresvergleich in Kolumbien. APA/EVA MANHART

Dicht hinter dem asiatischen Urlaubsziel folgt im Wechselkursranking Usbekistan. Das dortige Zahlungsmittel, der So'm, ist über das letzte Jahr nochmal um rund elf Prozent schwächer geworden. So bekommt man hier für einen Euro rund 13.600 So'm. Eine Kulturreise entlang der historischen Seidenstraße ist derzeit also besonders preiswert. In Kolumbien ist ein Euro rund 4.300 Kolumbianische Peso wert. Das Land an der Karibikküste landet somit auf Rang drei.

Stark in Argentinien

Auf der Arabischen Halbinsel ist der Euro hingegen besonders schwach. Im Emirat Kuwait erhalten Reisende für einen Euro nur rund 0,34 Kuwait-Dinar, während es im letzten Jahr nur 0,33 waren. Im Bahrain erhält man für einen Euro aktuell 0,41 Bahrain-Dinar. Vor einem Jahr waren es nur 0,40 Bahrain-Dinar. Mit 0,42 Omanischen Rial für einen Euro bekommt man im Königreich derzeit ein wenig mehr als im letzten Jahr, wo es nur 0,41 Omanische Rial waren.

Am meisten ist der Euro im Jahresvergleich in Argentinien erstarkt. Hat man für einen Euro damals nur rund 193 Argentinische Peso erhalten, erhält man nun circa 893 Peso. Mit einem solchen Wertzuwachs von 78,34 Prozent ist das südamerikanische Land einsame Spitze im Ranking der größten Wertsteigerungen des Euros seit Anfang 2023.

Lokales Preisniveau überprüfen

Auf Platz zwei des Jahresvergleichs-Rankings folgt Angola, wo der Wert des Euros seit letztem Jahr um 40,45 Prozent gewachsen ist. Für einen Euro hat man hier 2023 nur rund 540 Kwanza bekommen, inzwischen sind es rund 908. In der Türkei hat der Euro inzwischen gut 39 Prozent an Kaufkraft im Vergleich zum letzten Jahr dazugewonnen. Das Land kommt damit auf Rang drei hinsichtlich der größten Wertsteigerung des Euro.

Am meisten an Kaufkraft verloren hat der Euro im letzten Jahr in Kolumbien. Sein Wert ist dort um 21,37 Prozent gesunken. Auch der Albanische Lek hat gegenüber dem Euro seit Januar 2023 einiges an Wert zugelegt (14,47 Prozent). Sri Lanka ist im 2023 ebenfalls um 11,75 Prozent teurer geworden. Hier bekommt man für einen Euro inzwischen rund 394 Sri-Lanka-Rupien, vor einem Jahr waren es hingegen noch rund 353.

Neben dem Wechselkurs beeinflussen zahlreiche weitere Faktoren das Urlaubsbudget. Daher sollte man insbesondere auch das lokale Preisniveau vorab prüfen, da gerade in den vergangenen zwei Jahren weltweit die Inflationsraten gestiegen sind. (red, 12.2.2024)