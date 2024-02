Heringssalat mit Roten Rüben ist ein Klassiker am Aschermittwoch (und nach der Faschingsfeierei). Getty Images/iStockphoto

1. Café Hummel

Mit "Heringsschmaus meets Valentine's Day" bewirbt das Café Hummel in der Josefstadt sein romantisches Programm mit Heringssalat, Matjes- und Lachsfilet. Los ging es bereits in der vergangenen Woche, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen lassen sich dann am 14. Februar. Wer lieber in den eigenen vier Wänden tafeln möchte, kann den Heringsschmaus-Schlemmerteller übrigens auch mitnehmen – Vorbestellung wird erwünscht.

Café Hummel, Josefstädter Straße 66, 1080 Wien, Mo–So 8–23 Uhr, Tel. +43 1 40 55 314, Website

2. Pichlmaiers zum Herkner

Auch im Pichlmaiers zum Herkner kombiniert man die Feierlichkeiten. "Valentinstag trifft Heringsschmaus" heißt das Vier-Gänge-Menü am 14. Februar, bei dem Lachs-Ceviche und Bouillabaisse serviert werden. Als Special Gedeck werden Heringssalat, Rollmops und Ährenfische aufgetischt. Für die Romantik sorgen die Austern als klassisches Aphrodisiakum.

Pichlmaiers zum Herkner, Dornbacher Straße 123, 1170 Wien, Mi–Fr ab 18 Uhr, Sa–So ab 12 Uhr, Tel. +43 1 48 01 228, zumherkner.at

3. Das Bootshaus

Für wirklich Spätentschlossene oder jene, die ein bissl spät dran sind, veranstaltet Das Bootshaus einen Heringsschmaus erst am 16. Februar. Start ist um 18.30 Uhr, konzipiert ist das Ganze als Buffet. Es gibt Heringssalat, Bouillabaisse sowie Fish and Chips und veganen Heringsschmaus. 75 Euro pro Person.

Das Bootshaus, An der unteren Alten Donau 61, 1220 Wien, Mi–Fr ab 11.30 Uhr, Sa–So ab 9 Uhr, dasbootshaus.at

4. Meinl am Graben

Ein kleiner Ausschnitt aus dem mannigfaltigen Heringgsschmaus-Angebot beim Meinl am Graben. Michael Hausenblas

Die Qual der Wahl hat man beim Meinl am Graben auch in Sachen Heringsschmaus, der heuer bis 17. Februar angeboten wird: erstens in einer gut sortierten Vitrine im ersten Stock des Feinkosttempels, zweitens auf Bestellung. Auf der Karte stehen hausgemachte Heringssalat-Klassiker, aber auch gefüllte Eier mit Kaviar, Shrimpssalat sowie diverse Lachsspezialitäten, Matjes, Garnelen, Hummersuppe, Forellenpralinen etc.

Julius Meinl am Graben, Graben 19, 1010 Wien, Mo–Fr 8–19.30 Uhr, Sa 9–18 Uhr, Tel. +43 1 532 33 34, meinlamgraben.eu

5. Lieblingsfisch am Karmelitermarkt

Der Fischhändler Eishken Estate kauft den Matjes in derart guten Qualitäten ein, dass es fast schon schad' ist, diesen in den klassischen Heringsschmaus-Saucen zu versenken. Allerdings waren die im vergangenen Jahr gekosteten Varianten im Lieblingsfisch, dem kleinen Geschäft am Karmelitermarkt (nur Sauerrahm, Curry oder Rote Rübe), allesamt wohltuend dezent. Das Angebot ist frisch und wechselt daher, wird sind gespannt, welche Varianten es heuer geben wird!

Lieblingsfisch am Karmelitermarkt, Karmelitermarkt 44, 1020 Wien, Di–Fr 10–18 Uhr, Sa 8–14 Uhr (Abholung ab 10 Uhr), Tel. +43 664 262 41 89, bestellungen@eishken.at

6. Pepper & Ginny – Vegane Veinkost

In der Wiener Ballgasse im ersten Bezirk gibt's veganen Heringsschmaus. Michael Hausenblas

Im charmanten veganen Feinkostgeschäft Pepper & Ginny in der putzigen Ballgasse wird ebenso der Tradition des Heringsschmauses gehuldigt – freilich in veganer Form. Angeboten werden von Chefin Manuela Haromy zweierlei Spezialitäten: Beim Heringsschmaus nach Wiener Art finden Zwiebel, Äpfel, Dille, rosa Pfeffer und der hausgemachte Carrot Lox zusammen. Die zweite Variante wird mit Roten Rüben, Kren und Dille zubereitet. Gibt's auch über den Aschermittwoch hinaus. Für Turbo-Fastenbrecher empfiehlt sich ein Glas Rosé-Sprudel dazu.

Pepper & Ginny, Ballgasse 5, 1010 Wien, Di–Sa 11–18 Uhr, Tel. +43 681 10 70 42 77, pepperandginny.at

7. Marco Simonis

Hering to go in vier Varianten. privat

Geheimtipp ist der sympathische Marktplatz für Delikatessen und Design schon lange keiner mehr. Im Gegenteil: Wenn's um Heringsschmaus geht, ist das Marco Simonis in der Dominikanerbastei im ersten Bezirk zu einer der beliebtesten Adressen geworden. Abseits eines Dinners am 14. Februar (4 oder 5 Gänge um 79 bzw. 95 Euro) gibt es den traditionellen Heringssalat auch im Glas zum Mitnehmen (330 ml um 14,50 Euro). Angeboten wird dieser in vier Varianten: klassisch, mit Roter Rübe, Curry und ohne Mayonnaise.

Marco Simonis, Dominikanerbastei 10, 1010 Wien, Mo–Fr 9–16 Uhr, Tel. +43 1 512 20 10, marcosimonis.com

8. Gasthaus Pöschl

Auch das traditionelle Wiener Gasthaus Pöschl in der Weihburggasse, gleich um die Ecke vom Franziskanerplatz, räumt dem Heringsschmaus ein schönes Platzerl auf seiner Speisekarte ein. Auf dieser zu finden sind unter anderem eine mediterrane Fischsuppe, Wiener Heringssalat mit Hausbrot, Zander mit getrüffelten Gnocchi oder Safran-Linguine mit gebratenen Garnelen.

Gasthaus Pöschl, Weihburggasse 17, 1010 Wien, Mo–Sa 12–23 Uhr, Tel. +43 1 513 52 88, gasthauspöschl.com

(red, 13.2.2024)