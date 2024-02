Das Parkpickerl in Wien kostet zehn Euro pro Monat beziehungsweise 120 Euro pro Jahr – exklusive Gebühren.

Am 1. März 2022 trat in Wien die fast flächendeckende Kurzparkzone in Kraft. Mit der Ausweitung auf alle Bezirke wurden insgesamt 229.000 bisher kostenlos nutzbare öffentliche Stellplätze kostenpflichtig. Allein in den neuen Pickerlbezirken Floridsdorf, Donaustadt, Liesing und Hietzing sowie in Simmering, wo die Zone ausgeweitet wurde, sind von der Stadt mehr als 145.000 zusätzliche Parkpickerln ausgestellt worden.

Parkpickerln können für höchstens zwei Jahre beantragt werden. Von dieser Möglichkeit dürften auch viele Autobesitzerinnen und Autobesitzer in den neuen Pickerlbezirken Gebrauch gemacht haben: Denn die Stadt Wien informierte am Montag darüber, dass Ende Februar gleich 97.000 Parkpickerl in ganz Wien auslaufen. Insgesamt gibt es wienweit derzeit 390.000 Personen, die ein Parkpickerl besitzen. Mit einem Schwung läuft also rund ein Viertel aller Parkpickerl-Genehmigungen aus.

Zwar haben nach Auskunft des Magistrats mittlerweile bereits 53.000 Personen um eine Verlängerung ihres Parkpickerls angesucht. Noch sind aber die Verlängerungen von 44.000 Parkpickerln ausständig. 76 Prozent der noch ausständigen Anträge betreffen die neuen Pickerlbezirke. "Die Bezirksämter ersuchen all jene, die noch kein neues Parkpickerl beantragt haben, sich rechtzeitig um ein solches zu kümmern", hieß es am Montag in einer Aussendung. Der jeweilige Antrag kann persönlich beim zuständigen Bezirksamt oder auch online eingereicht werden. Weil mit einer Flut an neuen Anträgen gerechnet wird, wurde bei den zuständigen Stellen das Personal für die kommenden drei Monate verstärkt, hieß es auf Anfrage von der Magistratsdirektion der Stadt zum STANDARD.

Seit Oktober des Vorjahres werden übrigens keine Parkkleber mehr ausgegeben: Die Parksheriffs können das Kennzeichen des Autos mittels Smartphone scannen, es erfolgt ein Abgleich mit der Datenbank. Ein Aufkleben ist seither nicht mehr notwendig. Die Gültigkeit des Parkpickerls kann mit der Eingabe des jeweiligen Kennzeichens online hier abgefragt werden.

Das Parkpickerl kostet seit März 2022 einheitlich zehn Euro pro Monat beziehungsweise 120 Euro pro Jahr. Pro Antrag kommen Kosten für eine Bundesabgabe (14,30 Euro) sowie eine Verwaltungsabgabe (35,70 Euro) dazu. Bei einem Online-Antrag mittels ID Austria verringert sich die Bundesabgabe auf 8,60 Euro sowie die Verwaltungsabgabe auf 30,70 Euro. (David Krutzler, 12.2.2024)