Nach der ÖVP wollen nun auch manche in der SPÖ eine Koalition mit der FPÖ "an sich" nicht ausschließen

Der nominelle Vorsitzende der SPÖ, Andreas Babler, taucht hie und da kurz auf, wie jetzt beim Gedenken an den Februar 1934. Dazwischen beherrschen die verschiedenen Landesfürsten der SPÖ die Debatte mit einander widersprechenden Grundsatzerklärungen zur Haltung der SPÖ gegenüber der FPÖ.

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil will eine Koalition mit der FPÖ "nicht per se ausschließen". APA/HANS KLAUS TECHT

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig und der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser sprechen sich für eine Koalition mit der ÖVP aus. Ludwig arbeitet im Hintergrund daran. Der burgenländische Exoplanet Hans Peter Doskozil hingegen warnt vor einer Koalition mit der ÖVP (die habe die SPÖ immer ausgesogen) und sagt, er lehne eine Koalition mit der FPÖ per se nicht ab. Das ist lateinisch und bedeutet "an sich", soll aber bedeuten, von vornherein ausgeschlossen ist das nicht. Doszkozil hat da stille Partner in anderen Bundesländern.

Wenn man von der sehr begründeten Annahme ausgeht, dass die FPÖ per se eine rechtsextreme oder sehr weit rechts außen stehende Partei ist, fragt sich, was das soll.

Diese Flirts mit der FPÖ und ihren zutiefst undemokratischen Inhalten ("Fahndungslisten" für "Volksverräter" in den "Systemparteien") waren bisher eine Domäne der ÖVP, die sich der Illusion hingibt, es gäbe eine FPÖ ohne Kickl.

Nun betreibt auch die SPÖ diese taktische Dummschlauheit – anstatt dass beide Parteien eine Politik anbieten, die per se den Wähler(innen) einleuchtet. (Hans Rauscher, 12.2.2024)