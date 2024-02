19.40 REPORTAGE

Re: Deutsche Querdenker in Paraguay Rund 2500 Deutsche sind seit der Corona-Pandemie nach Paraguay ausgewandert. In Kolonien wie El Paraiso Verde erhofften sie sich ein Leben ohne Corona-Restriktionen bei angenehmen Temperaturen. Auch die Maskenbildnerin Irina träumte vom Auswandern – und ist heute ernüchtert. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUREIHE

Mafia und Banken (1–3/3) Die dreiteilige Dokumentation erzählt von Bündnissen, die seit 1920 zwischen kriminellen Organisationen und Finanzinstitutionen weltweit existieren. Bis 23.15, Arte

20.15 AGENTENTHRILLER

James Bond 007: Skyfall (USA/GB 2012, Sam Mendes) Mit Cyberterrorismus bekommt es Daniel Craig bei seinem dritten Einsatz als James Bond zu tun. Regisseur Sam Mendes (American Beauty) setzt bei seiner geschichtsbewussten Frischzellenkur für die Bond-Reihe auf physische Qualitäten und bringt den Geheimagenten an die Grenzen seiner körperlichen Leistungsfähigkeit. Bis 23.05, ATV

Sorgt am Faschingsdienstag für gute Laune: Karl Farkas mit einem "Best of" auf ORF 3, 22.05 Uhr. Foto: ORF

20.15 KABARETT

Best of Kabarett Jede Menge Kabarettgrößen von einst und jetzt gibt es am Faschingsdienstag auf ORF 3: Den Anfang machen Highlights aus den Programmen von Alex Kristan, gefolgt von Klaus Eckel (21.15) und einem Best of Karl Farkas (22.05) sowie mehreren Best of Simpl-Kompilationen. Bis 1.25, ORF 3

20.15 MAGAZIN

Villacher Fasching Alle Jahre wieder, für unverzagte Fans des Kärntner Humors. Bis 22.30, ORF 2

20.15 THRILLER

16 Blocks (USA/D 2006, Richard Donner) Der abgehalfterte Cop Jack Mosley (Bruce Willis) soll einen Zeugen aus dem Gefängnis in ein 16 Straßenblocks entferntes Gerichtsgebäude bringen. Der vermeintliche Routinejob wächst sich zum Überlebenskampf aus. ­Action auf den Straßen New Yorks, von Richard Donner grundsolide in Szene gesetzt. Bis 22.25, Kabel eins

22.00 TALK

Willkommen Österreich Der Sänger Tom Neuwirth und der Schriftsteller Michael Köhlmeier sind zu Gast bei Stermann & Grissemann. Bis 23.00, ORF 1

22.25 NEO-NOIR

Heat (USA 1995, Michael Mann) Bis 1995 sollte es dauern, dass Robert De Niro und Al Pacino erstmals in einer Szene gemeinsam auf der Leinwand zu sehen waren. Der eine in der Rolle eines Gangsters, der andere als Polizist. Stylisher Neo-Noir von US-Regiekönner Michael Mann. Bis 1.40, Kabel 1

23.15 DOKUMENTARFILM

"Blix Not Bombs" – Der Diplomat und der Krieg Der schwedische Politiker Hans Blix war als Chefdiplomat im Auftrag der Uno ein wichtiger Akteur in globalen Krisen. Regisseurin Greta Stocklassa blickt mit ihm auf die letzten 60 Jahre Weltpolitik zurück. Bis 0.40, Arte