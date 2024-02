Brasiliens Guilherme nach Einwirkung von Roberto García (Argentinien/re) der Schwerkraft ausgeliefert. AP/Matias Delacroix

Caracas – Titelverteidiger Brasilien wird im Sommer bei den Olympischen Spielen in Paris im Männer-Fußballturnier fehlen. Die Brasilianer zogen am Sonntag im Rahmen des vier Teams umfassenden südamerikanischen Qualifikationsturniers in Venezuela gegen Argentinien knapp mit 0:1 den Kürzeren und holten damit insgesamt nur drei Punkte. Die Argentinier haben mit fünf Zählern ihr Frankreich-Ticket fix in der Tasche, genauso wie Paraguay (7).

Zum Matchwinner für Argentinien, das 2004 und 2008 Olympiasieger war, avancierte Luciano Gondou mit einem Kopfballtreffer in der 77. Minute. Die Brasilianer hatten bei den jüngsten vier Olympia-Auflagen immer auch eine Medaille gewonnen. (APA/Reuters, 12.2.2024)