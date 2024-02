Der Cybertruck-Prototyp hielt den Stahlkugeln auf der Stage des Tesla Designcenter nicht stand. AP

"Franz, could you try to break the glass, please?" Mit diesen Worten leitete der CEO des E-Auto-Konzerns Tesla, Elon Musk, jenen Abschnitt der Cybertruck-Ankündigungspräsentation ein, der die unerreichte Beständigkeit des futuristischen Pick-up-Trucks darstellen sollte. Kurze Zeit und ein "Oh my fucking god" des Firmenchefs später war der Imageschaden angerichtet: Keines der beiden Fenster konnten der von Franz geworfenen Stahlkugel Einhalt gebieten.

Vier Monate nach dem Verkaufsstart des Cybertrucks auf dem amerikanischen Markt und vier Jahre nach dieser erinnerungswürdigen Präsentation befasst sich nun ein Youtuber, bekannt durch seine Smartphone-Tests, mit dem Pick-up. Normalerweise unterzieht TechRax die neuesten Handymodelle verschiedensten, nicht ganz alltäglichen Härtetests, er bearbeitete etwa das neueste iPhone in der Titanausführung mit einem Hammer oder beschoss das Google Pixel 7 Pro im Zuge eines Vergleichs mit zwei anderen Handys mit einer Faustfeuerwaffe.

Anspielung auf mehrere Events

Nicht nur der Fall um die Stahlkugel liefert dem Youtuber Inspiration für sein Video. Auch der erste von zwei Tests, dem der Wagen im Video unterzogen wird, bezieht sich auf ein Presse-Event Teslas. Im Zuge des offiziellen Auslieferungsevents im November 2023 wurde der Wagen auf der Bühne der Gigafactory in Texas mit einem Baseball beworfen. Diesmal hielt die Scheibe dem Geschoß mit Erfolg stand.

What Happens If You Throw a Steel Ball at Tesla Cybertruck Window - Will it Crack?

Elon Musk's throw in 2019 was a fail. Lets see if they fixed it! TechRax

Auch wenn der Cybertruck bis jetzt nicht alle Versprechen halten konnte, ist er wahrscheinlich eines, wenn nicht sogar das einzige Gerät, das einem Test von TechRax "halbwegs" unbeschadet standhalten konnte. (red, 13.2.2024)