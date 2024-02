Medienberichten zufolge ist die Strom-und Wasserversorgung in einigen Teilen Dnipros unterbrochen. In den USA könnte ein weiteres Hilfspaket im Kongress scheitern

Archivaufnahme aus Dnipro. EPA/ARSEN DZODZAIEV

Dnipro/Wien/Tschernobyl/Washington – Russische Streitkräfte haben zivile Infrastrukturen der Stadt Dnipro angegriffen. Dies berichtet der Bürgermeister der Stadt, Boris Filatow, auf der Online-Plattform Telegram. Nach Angaben örtlicher Medien seien in einigen Teilen Dnipros Strom-und Wasserversorgung unterbrochen. Die ukrainische Luftwaffe meldete einen russischen Angriff mit Drohnen und Raketen auf die Stadt.

US-Repräsentantenhauschef lehnt Fassung des Ukraine-Hilfspakets ab

In den USA könnte unterdessen ein weiteres milliardenschweres US-Hilfspaket für die Ukraine und Israel im Kongress scheitern. Der republikanische Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, erklärte am Montag (Ortszeit), dass seine Kammer der aktuellen Fassung des Gesetzentwurfs des Senats nicht zustimmen werde. Als Begründung gab er an, dass in dem Entwurf "das dringendste Problem, dem unser Land gegenübersteht" nicht enthalten sei – die Sicherung der US-Grenze zu Mexiko. Das Paket mit einem Gesamtvolumen von 95 Milliarden Dollar (88 Milliarden Euro) enthält Militärhilfe für die Ukraine im Wert von rund 60 Milliarden Dollar (knapp 56 Milliarden Euro). Israel soll mit 14 Milliarden Dollar (13 Milliarden Euro) im Kampf gegen die Hamas unterstützt werden, weitere Mittel sind unter anderem für den US-Verbündeten Taiwan vorgesehen. Geld für die Sicherung der US-Grenze zu Mexiko ist nicht enthalten.

Die oppositionellen Republikaner blockieren schon seit Monaten eine Freigabe weiterer Milliardenhilfen für die Ukraine. Viele rechte Hardliner der Republikaner sind gegen neue Ukraine-Hilfen. Die Republikaner, die im Repräsentantenhaus die Mehrheit stellen, fordern als Gegenleistung für die Annahme des Hilfspakets eine neue, strenge Migrationspolitik. Am vergangenen Mittwoch war im Senat ein Gesetzespaket mit einem Gesamtvolumen von 118 Milliarden Dollar gescheitert, das neben Ukraine-Hilfen und Mitteln für Israel auch mehr Geld für die Sicherung der US-Grenze zu Mexiko enthielt.

Die Verknüpfung der Auslandshilfen mit dem Thema US-Grenzsicherung war ursprünglich ein Zugeständnis der Demokraten an die Republikaner gewesen. Der frühere US-Präsident Donald Trump hatte jedoch zur Ablehnung des Gesetzesentwurfs aufgerufen, da er die Grenzpolitik als Wahlkampfthema nutzen möchte. Die Demokraten beschlossen daraufhin, ein separates Gesetz mit Hilfen für die Ukraine und Israel auf den Weg zu bringen. Die Abstimmung im Senat war noch für diese Woche vorgesehen.

Angehörige erinnern in Wien an Tschernobyl-Kriegsgefangene

Knapp zwei Jahre nachdem sie nach Russland verschleppt worden sind, befinden sich 103 ukrainische Bewacher des Atomkraftwerks Tschernobyl weiterhin in russischer Kriegsgefangenenschaft, wo sie unmenschlicher Behandlung ausgesetzt sind. Dies beklagten am Montag betroffene Aktivistinnen und Aktivisten aus der Ukraine bei einem Pressegespräch in Wien. In Österreich wollen sie insbesondere Vertreter der OSZE auf das Schicksal ihrer Angehörigen und Kollegen aufmerksam machen.

178 Nationalgardisten waren kurz nach der Besetzung von Tschernobyl durch Russland am 24. Februar gefangen genommen und am 31. März 2022 von den abziehenden russischen Truppen über Belarus in das Untersuchungsgefängnis Nr. 2 in Nowosybkow in der russischen Region Brjansk verschleppt worden. 75 von ihnen kamen im Oktober 2022 bei einem Gefangenaustausch frei. (APA, 13.2.2024)