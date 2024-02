Von Unachtsamkeit bis zu gewagten Aktionen: Hinterm Lenkrad lassen sich ganz verschiedene Charaktere entdecken, einige fahren angenehmer als andere. Der Mietwagenanbieter Sunny Cars zeigt mit einem Augenzwinkern die nervenaufreibendsten Typen auf den Straßen dieser Welt.

Die Aggressiven

So mancher verwandelt sich hinterm Lenkrad in eine Wildsau. Tetiana/stock.adobe.com

Hupend, eng auffahrend, wild gestikulierend: So erleben Reisende meist die eher aggressiven, gestressten Verkehrsteilnehmenden. Studien zufolge nervt dieser Typ – meist mit hoher PS-Zahl unter der Motorhaube – über 50 Prozent aller Fahrenden. Oft am oberen Tempolimit unterwegs oder darüber, hetzen Rasende von A nach B. Selbst wenn er oder sie nicht knapp in der Zeit liegt. Die anderen haben auszuweichen. Dabei steht dichtes Auffahren sogar unter Strafe. Ein solches Verhalten gefährdet sowohl andere Fahrende als auch die Insassen des eigenen Wagens und die Geldbörse des Fahrzeughaltenden.

Und selbst wer es dauerhaft ohne Unfall schafft: Stress schadet der körperlichen und psychischen Gesundheit auf Dauer. Wer sich an Tempolimits hält, behält dennoch stets andere Verkehrsbeteiligte im Auge und weicht gnädig, ruhig und frühzeitig aus. Auch wenn die Drängelnden dann ihren Willen bekommen und der Tritt auf die Bremse in den Zehen juckt. Doch Achtung: Auch die nervige Lichthupe gilt als Provokation, daher verbietet der Gesetzgeber sie.

Die Überforderten

Das Gegenstück bilden die sogenannten Schleicherinnen und Schleicher, also die langsam Fahrenden. Knapp 40 Prozent aller Autofahrerinnen und -fahrer stufen diesen Typ als nervig ein. Wer bei erlaubten 100 mit 70 km/h durch die Landschaft tuckert, provoziert andere damit schnell. Vor allem dort, wo es wenig Möglichkeiten zum Überholen gibt, bremst es Fahrende am Geschwindigkeitslimit aus. Dann verwandeln sich diese häufig ungewollt zum aggressiven Typ.

Jetzt heißt es ruhig bleiben und bei nächster Gelegenheit sicher überholen. Die Verkehrsschnecken gelten dadurch als genauso gefährlich wie die Speed-Lover, denn sie stellen ein unnötiges Stau- und Unfallpotenzial dar. Wer sich nicht traut, schneller zu fahren, denkt besser über einen Fahrerwechsel nach. Zudem empfiehlt es sich, die Ausweichbuchten zu nutzen, um andere Wagen vorbeizulassen.

Die Abgelenkten

Ablenkungen egal welcher Art sind im Verkehr nicht nur ein Ärgernis für andere Verkehrsteilnehmer, sondern mitunter auch gefährlich. anetlanda/stock.adobe.com

Eng damit verbunden und auch ein Grund für ungewöhnlich langsames Fahren: die Gaffenden. Denn es gibt schließlich unterwegs viel zu sehen. Statt auf den Verkehr zu achten, beobachtet dieser Typ Unfälle, Pannenfahrzeuge oder einfach die Landschaft. Glotzen in Kombination mit plötzlichem Abbremsen stellt einen häufigen Grund für Auffahrunfälle dar. Zudem ist Gaffen nicht nur unhöflich und gefährlich – betreffenden Personen drohen auch hohe Strafen. Andere Verkehrsteilnehmende fahren daher stehts vorausschauend und bremsbereit. Auch die Ampelschnarcher verschlafen das Umschalten auf Grün häufig durch das Beobachten anderer Dinge wie Nachbarautos, Spiegelbild oder Smartphone. Drängelnde beginnen in solchen Situationen gerne ein regelrechtes Hupkonzert. Um genervte Mitfahrende zu umgehen, ist im Straßenverkehr also allzeit – so auch im Stehen – Konzentration gefragt.

Die Ignoranten

Eines der größten Ärgernisse auf der Autobahn: Verweigerer der rechten Fahrspur. Obwohl dort kein einziges Auto fährt, rollt eine Kolonne auf der mittleren oder linken Spur – selbstverständlich langsamer als maximal erlaubt. Auch das nervt und erschwert den Verkehrsfluss sowie zügige Überholmanöver. Verengt sich dann die Straßenführung bei Baustellen oder Ausfahrten wieder, kommt Einfädelpanik auf. Reißverschlüsse kennen wohl doch einige nur an Kleidungsstücken. Auf den Straßen zeigt sich dies schon weniger, immer wieder entsteht Stau an Fahrbahnverengungen. Die richtige Vorgehensweise lautet: Mit dem Auto bis nah an die enge Stelle ranfahren und dann immer einzeln in den fließenden Verkehr einordnen. Wer sich zu früh reindrängelt, bremst alle aus – ebenso wer niemanden einfädeln lässt.

Die Faulen

Nicht nur in Reißverschlusssituationen gern gesehen: das Benutzen des Blinkers. 35 Prozent der Fahrenden wären Umfragen nach zu urteilen weniger genervt, käme das kleine orange Licht häufiger kurz zum Einsatz. Sei es beim Ranfahren, Ein- und Ausparken, Verlassen des Kreisverkehrs, an einer Kreuzung oder zum Spurwechsel. Das Ausbleiben des Blinklichts birgt große Gefahren von Unfällen – ob mit anderen Autofahrenden, Radelnden oder Fußgängerinnen und Fußgängern. Andere Verkehrsteilnehmende fahren daher stets aufmerksam – das Blinken lässt sich jedoch nicht immer erahnen. Daher gilt für Blinkmuffel, besser mitzudenken und den Hebel zu betätigen.

Blinkfaulheit ist ein weiteres Ärgernis. Adobestock

Übrigens, britische Kreisverkehre stellen zusätzlich zum Linksverkehr eine weitere Herausforderung für den faulen Fahrertyp dar: Hier blinkt, wer die nächstliegende Abfahrt benutzt, durchgängig links. Wer den Kreis bei der zweiten Möglichkeit verlässt, setzt den Linksblinker nur bei der Ausfahrt. Und wer die dritte Abzweigung wählt, blinkt während des Kreiselns durchgängig rechts und beim Verlassen links. (red, 13.2.2024)