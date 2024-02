Die unsicherste Stadt liegt laut einem einschlägigen Index in Frankreich. Doch das Ranking ist nicht unumstritten

Für den Tourismus in Marseille ist der Titel "gefährlichste Stadt Europas" keine gute Werbung. Doch es gibt auch Kritik an dem Ranking. AP/Pavel Golovkin

Wenn es nach den Daten von Numbeo geht, ist keine europäische Stadt unsicherer als Marseille. Die französische Hafenstadt führt aktuell den unrühmlichen "Crime Index" an, den die Datenbank Numbeo anhand von Userinnen- und User-Umfragen erstellt hat. Marseille hat damit den "Vorjahressieger", das englische Bradford, vom Thron gestoßen. Der Kriminalitätsindex von Marseille liegt laut Numbeo bei 65,2. Dieser hohe Wert kommt vor allem durch die Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel in der Stadt zustande. Neben diesem Missstand haben die Umfrageteilnehmerinnen und -teilnehmer auch ihre Angst vor Vandalismus, Diebstahl, Gewaltdelikten und Korruption ausgedrückt. Selbst das Sicherheitsgefühl bei Spaziergängen durch die Stadt am Tag wurde lediglich als "mäßig" eingestuft.

England stark vertreten

Coventry landet auf Rang zwei im "Crime Index"



Neben Marseille haben es auch weitere französische Städte in die Top Ten der gefährlichsten Städte Europas geschafft. Montpellier kommt auf Rang fünf, Grenoble auf sieben und die Hauptstadt Paris auf neun. Aber auch englische Städte sind im "Crime Index" außergewöhnlich oft vertreten. So ist die zweitgefährlichste europäische Stadt laut Numbeo Coventry. Der Kriminalitätsindex in der gut 150 Kilometer nordwestlich von London gelegenen Industriestadt liegt demnach bei 65,2 und damit nur knapp unter dem von Marseille. Auch hier haben die Umfrageteilnehmerinnen und -teilnehmer die Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel als hoch eingestuft, ebenso die Angst vor Vandalismus, Diebstahl und Gewaltdelikten. Auch auf Platz drei landet eine englische Stadt: Birmingham. Auch dort sorgen Drogendelikte, Vandalismus und Diebstahl für Unsicherheit.

Mit Neapel (Platz vier) und Catania (sechs) finden sich auch zwei italienische Städte im Index. Lüttich in Belgien (acht) und Malmö in Schweden (zehn) runden die Top Ten ab. Tatsächlich gab es im vergangenen Jahr zahlreiche Berichte darüber, dass die Schusswaffengewalt in Schweden ein zunehmendes Problem darstellt.

Am anderen Ende der Liste stehen Den Haag (Niederlande, eins), München (Deutschland, zwei) und Trondheim (Norwegen, drei). Dort fühlen sich die Umfrageteilnehmerinnen und -teilnehmer besonders sicher. Wien landet auf dem 36. Platz und liegt damit hinter Graz (24) im "Crime Index", der 132 Städte aufweist. Im weltweiten Ranking ergab der Index, dass Caracas die weltweit gefährlichste Stadt ist. Der errechnete Kriminalitätsindex liegt in der Hauptstadt Venezuelas mit 82 so hoch wie nirgendwo anders.

Kritik an der Statistik

"Die Daten von Numbeo sind mit Vorsicht zu genießen", heißt es bei "Travelbook". Die Kritik wird dort so zusammengefasst: Nach Angaben von Numbeo würden nur jene Städte mit in das Ranking aufgenommen, für die es genügend Umfrageteilnehmer gibt. Weltweit könne jeder die Datenbank mit Informationen füllen. Zwar gibt Numbeo an, die Umfragen zu filtern, um potenziellen Missbrauch zu verhindern, zum Beispiel durch Personen, die eine große Menge an Daten eingeben, die sich vom Mittelwert unterscheiden. Dennoch seien die Daten insgesamt nicht überprüfbar. (red, 13.2.2024)

Die zehn gefährlichsten Städte in Europa