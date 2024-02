Bereits am 29. März wird "Renaissance: Act II" erscheinen, eine Fortsetzung zu ihrem aktuellen Album "Renaissance"

In einem Werbespot während der TV-Übertragung des Super Bowls in den USA hat Superstar Beyoncé (42) ein neues Album angekündigt. In dem Spot für einen Telekommunikationsanbieter albert Beyoncé mit dem Komiker Tony Hale darüber herum, wie sie alle Aufmerksamkeit der Menschen im Internet auf sich ziehen könnte. Nach verschiedenen Vorschlägen sagt die Sängerin schließlich: "Bring die Musik heraus."

Beyoncé - TEXAS HOLD 'EM (Official Visualizer)

Official visualizer for "TEXAS HOLD 'EM” by Beyoncé. Beyoncé

Auf ihrer Webseite erschien zeitgleich der Hinweis auf "Act II" und das Datum "29. März". Zudem erschien dort Musik von zwei neuen Songs, deren Titel "Texas Hold "Em" und "16 Carriages" Fans sofort darüber spekulieren ließ, ob es sich um ein Country-Album handeln könnte.

Beyoncé, die während des Super Bowls im Stadion in Las Vegas im Publikum saß, gehört mit Dutzenden Millionen verkaufter Platten zu den erfolgreichsten Musikerinnen der Welt. 2022 hatte sie das Album "Renaissance" veröffentlicht - das nun mit "Act II" wohl einen Nachfolger bekommt. (APA, 13.2.2024)