Ob Kleidertausch, Craftbier oder Foodtruck: Der Feschmarkt war ein verlässlicher Indikator für den Zeitgeist. Das Projekt, vor vierzehn Jahren von Katrin Hofmann und Barbara Daxböck bei ein, zwei Gläsern Wein aus der Taufe gehoben, expandierte von Wien aus in die Bundesländer und wurde über die Jahre hinweg zu einem Hort der "kleinen" Kreativen. Und für seine Macherinnen zum Vollzeitjob.

Auf dem Feschmarkt gab es alles von Schmuck bis Craftbier. Heute boomen ähnliche Konzepte. Carolin Koepruner

Das war 2010 nicht abzusehen. Hofmann, damals noch in der Weinbranche unterwegs, war gerade von einer Reise aus New York zurückgekehrt. Und ziemlich begeistert von den DIY-Märkten in Garagen und Turnhallen Brooklyns. So etwas brauchen wir auch, beschlossen die beiden Frauen. Tatsächlich gab es bis dahin in Wien keine lokalen, regelmäßig stattfindenden, jungen Designmärkte. Kein Wunder, sagt Hofmann, österreichische Behörden täten sich schwer mit Off-Locations. Die Organisation des ersten Feschmarkts in der Ottakringer Brauerei war dann allerdings nur eine Sache von drei Wochen. Daxböck arbeitete damals in der Event-Abteilung von Ottakringer, die Location war günstig zu haben. Das Ergebnis? 36 Aussteller, dazu Bierbänke und selbstgebackener Kuchen. Am Nachmittag um vier, erzählt Hofmann, sei alles ausverkauft gewesen.

Es ging dann munter so weiter. Etwa 70 Märkte mit jeweils bis zu 230 Ausstellern haben Katrin Hofmann und Barbara Daxböck in den vergangenen 14 Jahren mit ihrem Team veranstaltet. Der Designmarkt, der auf wenigen Quadratmetern ein buntes Sammelsurium kleiner Hersteller versammelte, wurde zur eigenen Marke. Er spiegelte das Bedürfnis einer jungen, urbanen Klientel nach unverwechselbaren Produkten jenseits des Massenmarktes wider. Im Internet hatte es bereits Mitte der Nullerjahre mit Plattformen wie Etsy ähnliche Marktplätze gegeben. Der Feschmarkt schaffte es, einen vergleichbaren Spirit lokal umzusetzen. Und ein bisschen ein Lebensgefühl zu vermitteln. Auch dank markanter Merchandise-Sprüche, die, na klar, auf Baumwollbeutel gedruckt wurden: "So fesch komm ma nimma zusammen."

Bubbles aufbrechen

Die Grundidee sei immer gewesen, die unterschiedlichsten Leute zusammenzubringen, das in Wien verbreitete Bubble-Wesen aufzubrechen, sagt Hofmann. Verändert habe sich der Feschmarkt aber schon, räumt die gebürtige Vorarlbergerin ein. Zu Beginn sei man subkulturell ausgerichtet gewesen, um des Wachstums willen wurde die Zielgruppe breiter. Es habe sich am Anfang alles um das Handwerk gedreht, bei der Verpackung der Produkte hingegen habe es nicht selten gehakt. Über die Jahre sei der optische Anspruch immer wichtiger geworden. Rückblickend spiegelt die Entwicklung des Feschmarkt so ziemlich alle Lifestyle-Trends wider, die in den vergangenen Jahren verhandelt wurden: Schmuck und Delikatessen, Biokosmetik, Unterwäsche, Bademode. Nur manchmal, sagt Hofmann, war man zu früh dran. "Der Cold-Brew-Kaffee, den ich in Kalifornien auf einem Farmers’ Market entdeckt habe, war hier noch unbekannt." Jetzt aber ist Schluss. Im Dezember ging in Vorarlberg der letzte Feschmarkt über die Bühne und damit eine Ära zu Ende – die beiden Gründerinnen orientieren sich um.

Die Vorarlbergerin Katrin Hofmann gründete im Jahr 2010 mit Barbara Daxböck in Wien den Feschmarkt. Einige Jahre später gab es regionale Ableger in Graz, Linz und Feldberg. privat

Heute boomen Designmärkte, kein Wunder – für Kreative ohne eigene Stores erfüllen sie eine wichtige Aufgabe. Kleine Labels, von ihnen gab es dank etlicher Förderungen immer mehr, können auf Märkten ihre Konzepte niederschwellig austesten und sich austauschen. Auch sie dürften dazu beigetragen haben, dass sich das Konsumverhalten der Österreicherinnen und Österreicher in den vergangenen Jahren verändert hat. Für Hofmanns Geschmack allerdings zu wenig. Während der Pandemie habe man gespürt, wie sehr die Großkonzerne profitierten: "Dabei wäre das die Gelegenheit für lokales Design gewesen." Nicht nur das. Angesichts der Inflation besinnen sich gerade einige Kreative wieder auf ihren Brotjob.

Und Co-Gründerin Katrin Hofmann? Sie hat vor zwei Jahren das Kulinarikfest "Mit alles" gestartet, im Juni steht "Cream – Fest für den guten Geschmack" an. Angesprochen werden mit diesem Konzept Foodies mit einer Schwäche für Naturwein und Co. Auch das entspricht dem Zeitgeist. Essen ist bekanntlich das neue Pop. (Anne Feldkampf, 18.2.2024)