Wenn eine Renovierung zweieinhalb Jahre in Anspruch nimmt wie im Fall des Werkstätten- und Kulturhauses (Wuk) in der Wiener Währinger Straße, kann man schon einmal die Wiedereröffnung verschlafen. Neulich beim Vorbeispazieren fiel der Blick dann umso erstaunter auf ein Plakat, auf dem in großen grünen Lettern ungespritztes Gemüse angepriesen wurde. War das Wuk zum Bio-Supermarkt geworden? Die Nachfrage im Infobüro ergab, dass eh alles in bester Ordnung sei, man könne nur neben Konzerten, Workshops und Performances neuerdings auch online vorbestelltes Gemüse aus dem Marchfeld abholen. Funktioniert super! Auch noch an fünf weiteren Standorten in Wien.

Michael Steingruber gruselt sich mit der BBC

Dass man sich mit Podcasts vortrefflich gruseln kann, ist dank des Dauertrends "True Crime" wohl den allermeisten bekannt. Brutale Mordfälle oder schaurige Stalking-Geschichten – echte Kriminalfälle, nacherzählt als Hörformat, gibt es wie Sand am Meer. Aber wie steht es mit übernatürlichen Gruselthemen aus? Die BBC versucht sich darin mit dem Podcast Uncanny. Verfluchte Studentenheimzimmer, Geister, die Schallplatten durch die Gegend werfen, oder Engeln im Badezimmer werden darin thematisiert. Es kommen auch Fachleute zu Wort, die die Phänomene einordnen sollen. Trotzdem läuft einem immer wieder ein kalter Schauder den Rücken hinunter – der spannenden Erzählweise und gruseligen Soundeffekten sei Dank.

Anne Feldkamp schaut eine Modeserie

Unlängst wurde der baskische Modedesigner Cristóbal Balenciaga auf Disney+ gewürdigt, nun lässt Apple+ in der opulenten zehnteiligen Saga The New Look Christian und Catherine Dior, Coco Chanel und Lucien Lelong wiederaufleben. Und engagiert mit Juliette Binoche, Maisie Williams und John Malkovich echte Stars: Die Streamingdienste haben offenbar die historische Modeserie für sich entdeckt. Die Handlung von The New Look beginnt im besetzten Paris während des Zweiten Weltkriegs. Christian Dior ist der Rising Star der Modewelt, während Coco Chanel gegen ihren Bedeutungsverlust kämpft. Sicher auch was für die Generation Tiktok.

Michael Hausenblas blättert in einem Band über kleine Häuser

Die Berichterstattung über Tiny Houses, also das mehr oder weniger schmucke Leben in aufgepimpten Minihütten, nahm in den vergangenen Jahren beachtliche Ausmaße an. Ein Bildband aus dem Verlag Taschen, der für seine opulenten Druckwerke weltbekannt ist, beschäftigt sich in ebensolcher Weise mit diesem Bereich der Architektur. Small Houses – Homes for our time versammelt auf 424 Seiten (3,41 Kilogramm) Häuser aus 25 Ländern, die es maximal auf 100 Quadratmeter bringen dürfen. So manche Hütte darin wirkt schick wie ein Palast, andere verströmen die Atmosphäre von abenteuerlichen Hütten im Wald. Dabei ist für jeden und jede etwas.

"Small Houses", Verlag Taschen, € 60

(red, 17.2.2024)